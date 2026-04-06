Gobierno Nacional debe $838.000 millones al Metro de la 80, según la Alcaldía de Medellín

El Metro de la 80, uno de los proyectos de infraestructura y movilidad más importantes que se construyen actualmente en Medellín, avanza con un 52 % de ejecución pese a que aún no han sido desembolsados $838.000 millones correspondientes a aportes comprometidos por el Gobierno Nacional a través del mecanismo de vigencias futuras.

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La obra, que contempla la construcción de un tren ligero para conectar sectores del norte y occidente de la ciudad, depende en un 70 % de la financiación nacional. Sin embargo, según información entregada por la Alcaldía de Medellín, los recursos pendientes han obligado a que el proyecto continúe respaldado principalmente con recursos locales.

De acuerdo con las cifras expuestas por la administración distrital, durante 2025 el Gobierno Nacional debía girar $497.000 millones para la ejecución del proyecto. No obstante, solo fueron desembolsados $171.000 millones, por lo que quedaron pendientes $326.000 millones correspondientes a esa vigencia.

A esta cifra se suman los recursos programados para 2026. Según lo previsto en el esquema de financiación, la Nación debía aportar otros $512.000 millones durante este año. Con ello, el monto acumulado pendiente de desembolso alcanza los $838.000 millones.

¿Qué dice la Alcaldía de Medellín sobre los recursos pendientes para el Metro de la 80?

Durante una intervención pública, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que el Gobierno Nacional debe cumplir con los compromisos adquiridos para garantizar la financiación de la obra.

El mandatario señaló que los desembolsos hacen parte de obligaciones previamente acordadas y manifestó que espera que los recursos sean transferidos para asegurar la continuidad financiera del proyecto en los próximos años.

Mientras tanto, desde la empresa Metro de Medellín mantienen una posición de confianza frente al cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio de cofinanciación.

¿Corre riesgo la construcción del Metro de la 80 por falta de recursos?

Según el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, la obra no registra retrasos y continúa ejecutándose conforme al cronograma previsto. Sin embargo, advirtió que la disponibilidad de caja permitiría sostener el avance de los trabajos únicamente durante el próximo semestre si no se materializan los desembolsos pendientes.

Elejalde recordó que existe un contrato de cofinanciación mediante el cual la Nación se comprometió a realizar aportes a través de vigencias futuras y expresó su confianza en que dichos recursos serán entregados conforme a las obligaciones contractuales.

El Metro de la 80 contempla la construcción de 12,25 kilómetros de recorrido y operará con tecnología 100 % eléctrica. Entre sus principales características se encuentra una estación subterránea, considerada única dentro del sistema y del país, un elemento que ha sido presentado como uno de los principales hitos de esta infraestructura de transporte público.