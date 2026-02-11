VIDEO | Caos por lluvias y granizada en Bogotá: se podrían haber llenado 30 piscinas olímpicas

Intensas precipitaciones acompañadas de granizo afectaron este miércoles 11 de febrero varios sectores del norte de Bogotá, generando inundaciones y el colapso de la movilidad en importantes vías, durante varias horas.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), entre las 2:30 y 3:30 de la tarde cayó una cantidad de agua equivalente a llenar 30 piscinas olímpicas.

La magnitud del fenómeno climático sorprendió a residentes y comerciantes de las zonas más afectadas en el norte y algunas zonas del occidente de Bogotá.

Caos en Usaquén ante inundaciones por lluvias

Usaquén fue uno de los sectores que registró mayores afectaciones. En la calle 150 con Carrera Séptima, los vehículos circulaban con dificultad debido a las inundaciones, mientras locales comerciales y parqueaderos quedaron completamente anegados.

"Hay varias pérdidas y lo importante ahorita es tratar de acomodar el negocio para mañana poder recuperar todo lo que se perdió el día de hoy", dijo uno de los comerciantes afectados.

Los Bomberos de Bogotá desplegaron maquinaria especializada para atender las emergencias en la zona.

Aproximadamente 30 personas resultaron afectadas por el granizo, que cubrió conjuntos residenciales y vías del sector.

Los afectados utilizaron herramientas improvisadas, como recogedores, para extraer el agua de sus predios.

Las zonas de Bogotá afectadas por las lluvias

Además de Usaquén, las autoridades reportaron situaciones críticas en Rafael Uribe Uribe, el Canal Torca, un amplio tramo de la Carrera Séptima y el barrio 7 de Agosto.

Las imágenes de la emergencia mostraron vehículos atravesando calles convertidas en ríos, conjuntos residenciales cubiertos de granizo y comerciantes retirando agua de sus establecimientos. Algunos negocios reportaron daños a mercancías y alimentos que tenían almacenados.