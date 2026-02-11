De traje y corbata iba vestido el asesino de empresario y su escolta en Bogotá: fue un crimen planificado

En horas de la tarde de este miércoles 11 de febrero se registró un doble homicidio en una exclusiva zona del norte de Bogotá que, según las autoridades, fue planeado con precisión.

Un empresario y su escolta fueron asesinados a tiros cuando salían de un reconocido gimnasio del sector.

El ataque ocurrió hacia las 3:45 de la tarde, en plena vía pública. De acuerdo con el reporte oficial, un hombre vestido con traje y corbata se acercó a las víctimas y abrió fuego en repetidas ocasiones.

Las víctimas fueron trasladadas a la Clínica Country; sin embargo, fallecieron debido a la gravedad de las lesiones.

Sicario que mató a empresario en Bogotá iba vestido de traje y corbata

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el crimen no fue un hecho aislado ni improvisado. Las primeras indagaciones y la revisión de cámaras de seguridad evidencian que los responsables habrían llegado al sitio con antelación.

El comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanny Cristancho, explicó:

Un sicario vestido de traje y corbata, al momento que salen dos personas del gimnasio, en la séptima con 85, genera disparos con arma de fuego.

Según la trazabilidad de las cámaras del sector, los atacantes habrían esperado al menos 15 minutos antes de ejecutar el crimen.

“Podemos evidenciar que estas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes (…) un acto sicarial totalmente planeado”, señaló el oficial.

El sicario huyó en una motocicleta que lo esperaba

Las imágenes también muestran que el agresor, tras disparar, se dirigió rápidamente hacia la carrera séptima, donde lo esperaba una motocicleta en la que escapó junto a un cómplice.

Vestir traje y corbata, en una zona empresarial y comercial, habría sido parte de la estrategia del sicario para no levantar sospechas mientras aguardaba a sus víctimas.

Cristancho indicó que, tras cometer el ataque, “esa persona después sale a la séptima, se monta en una motocicleta y se fugan del lugar en esa motocicleta”.

La Policía adelanta un operativo para identificar y capturar a los responsables. La revisión de cámaras de seguridad del sector y de corredores viales cercanos hace parte de la estrategia para reconstruir la ruta de escape.

Las autoridades confirmaron que una de las víctimas era un empresario y que su acompañante era su escolta, un miembro de la Policía en retiro desde 2021. Ambos fueron sorprendidos justo cuando salían del establecimiento deportivo.