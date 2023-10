Gobierno plantearía reformar el Consejo Nacional Electoral ¿Por qué?

El Gobierno le sigue sacando tarjeta roja al Consejo Nacional Electoral (CNE) por los fallos de revocatoria en las diferentes candidaturas para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre y de las cuáles se definirían los recursos de reposición que están pendientes de conocerse por la entidad electoral.

El mismo presidente Gustavo Petro ha sido crítico de las diferentes revocatorias que se han hecho en las últimas semanas, una de las revocatorias que el mandatario cuestionó fue la de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander.

Por esos hechos, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en diálogo con Noticias RCN, aseguró qué hay reclamos que deben resolverse recurriendo a jueces del Consejo de Estado.

“Los jueces que hagan un amparo de tutela, de manera que yo creo que este espacio no se ha cerrado del todo y puede haber el debate político que nos lleva a una gran pregunta, ¿es pertinente que el juez electoral sea definido por la mayoría de los partidos?”, señaló Velasco.

El ministro aseguró que el CNE no tiene un superior jerárquico, sin embargo, se abre un debate respecto a la potestad de decisión que tiene la entidad electoral. Velasco también cuestionó que los magistrados estén relacionados con los partidos que están en contienda electoral.

Gobierno propone reformar el CNE

“A mí no me gusta y al Gobierno no le gusta que el árbitro electoral sea definido por quienes están en la contienda electoral, entre otras cosas, porque representan partidos (…) Me parece que el árbitro electoral debiese tener un origen diferente, pero eso es una propuesta de reforma constitucional”, afirmó Velasco en diálogo con Noticias RCN.

El ministro aseguró que todo este debate se propicia para que se impulse una reforma político-electoral en el país.

“Es probable que todo este debate nos lleve a la conclusión de lo que tenemos hacer y es esa reforma constitucional”, explicó Velasco.

Otro proyecto busca reformar el CNE

En el Congreso de la República también han coincidido en la necesidad de transformar el CNE. El pasado 29 de agosto fue radicado un acto legislativo que busca modificar las funciones y potestades del CNE.

El senador Humberto de la Calle es el senador líder del proyecto el cual busca modificar la forma en la que son elegidos los magistrados, las facultades y el régimen de inhabilidades que tiene la entidad electoral.

“Vamos a apoyarlo para lograr la independencia y autonomía del CNE. Lo presentamos para que rija en el 2026 y con esto evitar suspicacias, pero sostenemos que la madre de todos los vicios del sistema electoral proviene de la organización actual, los consejeros electorales son delegados de los partidos, eso no da garantía”, explicó el senador de La Calle en su momento.