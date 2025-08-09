Presidente Petro advierte que habrá fumigación aérea en zonas en las que se ataque al Ejército

Tras el secuestro de 72 uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, en la vereda El Tigre, del municipio de El Tambo (Cauca), el presidente Gustavo Petro advirtió que habrá fumigación aérea en las zonas en las que el Ejército sea atacado, en medio de sus operaciones de erradicación manual de cultivos ilícitos.

“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, indicó el mandatario.

RELACIONADO Fueron liberados los 45 soldados que se encontraban secuestrados en Cauca

Horas antes, el presidente había sugerido que la población civil instrumentalizada era una muestra del debilitamiento de las estructuras criminales: “Cada vez que los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios, cada vez más demuestran que se están debilitando. Bombas y acosamiento civil contra militare no serán respondidos matando civiles, sino liberando los pueblos de las mafias. Liberar el territorio nacional de las mafias es la orden del presidente”.

Su posición sobre la aplicación aérea de plaguicidas se habría transformado tras el último secuestro masivo de uniformados, a manos de los habitantes del municipio de El Tambo, instrumentalizados por la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc.

Foto: @petrogustavo / X

Detractores recordaron su guerra contra la fumigación aérea que, hoy, parece abrazar:

Detractores, como el concejal de Bogotá Julián Sastoque, recordaron en redes las promesas de Petro sobre la aspersión aérea, antes de alcanzar la presidencia.

Se refieren a trinos, como el del 14 de abril del 2021, en el que sostuvo: “En el gobierno del "Pacto Histórico" no habrá una sola gota de glifosato que se arroje sobre las tierras de nuestra Patria. El pacto histórico es un pacto con las familias campesinas y con el agua”.

O a publicaciones más recientes, como la del 10 de abril del 2025, en la que insistió: “No habrá aspersión aérea; el programa del gobierno consiste en que los campesinos que quieran erradicar sus cultivos de hoja de coca, se les pague y se paga la sustitución por cultivos agroindustriales que generen prosperidad, además se titulará la tierra en manos del campesino. Si por el tamaño del cultivo ilícito se necesita más mano de obra, se les financiará. El programa consiste en "arrancar" las matas, que es más definitivo y sano, que fumigar hojas y tallos”.

Sin embargo y, de acuerdo con la denuncia realizada por Sastoque, desde el Gobierno Petro han “trasladado 10.000 litros de glifosato a los departamentos de César y Antioquia” en lo que llama una muestra de “improvisación y mentira de su política de seguridad”.

Foto: @petrogustavo / X

Militares ya fueron liberados:

Sobre las 3:00 de la tarde del lunes 8 de septiembre, el presidente informó: “Han sido liberados todos los militares en manos de civiles. La población en regiones de cultivos de hoja de coca y oro ilícito debe dejar de obedecer las órdenes de las mafias. El Estado de Colombia es un estado soberano y popular”.

No es la primera vez que miembros del Ejército son secuestrados por la población civil en medio de operaciones contras estructuras narco-criminales. La última semana de agosto, 33 militares fueron secuestrados por los habitantes de El Retorno, Guaviare, tras dar de baja a 10 cabecillas de las disidencias de alias Mordisco y la semana pasada, civiles de Villagarzón, Putumayo, rociaron gasolina y prendieron fuego a tres uniformados que intentaron desmantelar un laboratorio de procesamiento de pasta a base de coca.