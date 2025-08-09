CANAL RCN
Colombia Video

Fueron liberados los 45 soldados que se encontraban secuestrados en Cauca

La extracción se realizó en aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
01:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sobre el medio día de este lunes, 8 de septiembre, tropas de la tercera división del Ejército Nacional lograron extraer a los 45 soldados que se encontraban secuestrados en el municipio de El Tambo, Cauca.

La operación se realizó con aeronaves del Batallón de Movilidad y Maniobra N.° 3, de la Fuerza Aérea Colombiana, que adelantaban maniobras en la zona rural del corregimiento San Juan del Micay.

Secuestro de uniformados en el Cauca reaviva debate sobre estrategia de seguridad del gobierno Petro: análisis de La Mesa Ancha
RELACIONADO

Secuestro de uniformados en el Cauca reaviva debate sobre estrategia de seguridad del gobierno Petro: análisis de La Mesa Ancha

Así lo dieron a conocer fuentes oficiales que, además, adelantaron que los uniformados serán trasladados a la ciudad de Popayán:

“El Ejército Nacional mantiene todos sus esfuerzos para garantizar su regreso y reitera su compromiso con la protección de la vida, la seguridad de la población y el respeto por los derechos humanos”.

¿Cuánto tiempo llevaban secuestrados los uniformados en El Tambo?

Los 45 uniformados que el Ejército rescató este lunes y otros 27, que fueron liberados sobre las 9:30 P.M. del día anterior, habían sido secuestrados la tarde domingo, 7 de septiembre, en medio de un operativo contra el narcotráfico en la vereda El Tigre.

Los tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados fueron rodeados por 600 locales, instrumentalizados por la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y retenidos para evitar el desarrollo de la Operación Perseo II.

“Me empiezan a mostrar puñales”: duro relato de los militares que fueron secuestrados en Guaviare
RELACIONADO

“Me empiezan a mostrar puñales”: duro relato de los militares que fueron secuestrados en Guaviare

Los uniformados, integrantes de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, se encontraban patrullando la zona, debido a que se considera una ruta clave para el narcotráfico y la minería ilegal.

Sin embargo, y al igual que con los militares secuestrados por la comunidad de El Retorno, en el departamento de El Guaviare, las estructuras criminales de la zona utilizaron como escudo humano a los habitantes de la región.

¿Qué dijo el Gobierno?

El presidente, Gustavo Petro, solicitó a la comunidad de El Tambo liberara los soldados secuestrados y sumarse a los esfuerzos del Gobierno para sustituir los cultivos ilícitos en la región:

Lo que hubo detrás del secuestro de militares en Guaviare: la historia no contada sale a la luz
RELACIONADO

Lo que hubo detrás del secuestro de militares en Guaviare: la historia no contada sale a la luz

“El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica. Es la oportunidad. Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de dialogo está lista y es palabra del presidente”.

Mientras, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que interpondrán una denuncia por secuestro antes las autoridades competentes, entendiendo que “se trata de un delito de lesa humanidad que no prescribe y que será perseguido por la justicia nacional e internacional”, por la instrumentalización de civiles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

UNGRD: Carlos Carrillo sería llamado a testificar por desaparición de documentos

Accidente de tránsito

"Se voló": Faustino Asprilla estalló tras impactante accidente de camión con sus caballos

Elecciones presidenciales 2026

María Fernanda Cabal: "La paz no se negocia, se impone con la autoridad y la ley"

Otras Noticias

Miss Universe Colombia

Cavylla Valencia, Miss Nariño, reaccionó a la renuncia de Miss Amazonas: "Poco incómoda"

Tras la renuncia de Rebeca Castillo, Miss Amazonas, las reacciones de sus compañeras no se hicieron esperar.

Artistas

Conmoción: murió reconocido periodista y referente musical

El periodista tenía 43 años y fue reconocido como uno de los mejores en el ámbito de la música y la cultura.

Ministerio del Trabajo

Trabajadores dependientes podrán cotizar salud y seguridad social con pagos más flexibles: de esto se trata

Atlético Nacional

Edwin Cardona es cuestionado en Nacional por celebración en el clásico paisa: ¿gesto grosero?

Organización Mundial de la Salud

Halitosis: causas, consecuencias y cómo eliminar el mal aliento definitivamente