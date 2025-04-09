Uniformados a los que rociaron gasolina y prendieron fuego en Putumayo tienen quemaduras en el 75% y 30% del cuerpo

Con quemaduras de tercer grado en el 75% y 30% de su cuerpo, un subteniente y un soldado de la Brigada 27 del Ejército esperan a ser trasladados de Florencia, Caquetá, al Hospital Militar en Bogotá, luego de ser rociados con gasolina y prendidos fuego por la comunidad del municipio de Villagarzón, en Putumayo.

El ataque se registró en medio de un operativo en el que adelantaban actividades para la destrucción de un laboratorio de procesamiento de coca en la vereda Siloé, en donde fueron interceptados por un grupo de locales, que estarían siguiendo las instrucciones de los Comandos de Frontera para frenar las operaciones militares en la zona.

El estado de salud de los uniformados es delicado y, en las últimas horas, fueron sometidos a un procedimiento quirúrgico para tratar sus heridas.

Ministro de Defensa ofrece 200 millones por información que conduzca a la captura de los responsables:

El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables del ataque, que podrían enfrentar cargos por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones personales, violencia contra servidor público y concierto para delinquir.

E insistió que “quienes hicieron esto no son ni campesinos, ni comunidades reclamando sus derechos. Son criminales y narcos que intentaron asesinar a nuestros militares”.

Diálogos de paz ¿En la cuerda floja?

En respuesta, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno reconsiderar la viabilidad de los diálogos de paz que, actualmente, se adelantan con los Comandos de Frontera:

“En la medida en que el grupo armado ilegal (Comandos de la Frontera) adelanta una mesa de diálogo de paz con el Gobierno Nacional, hemos pedido al Gobierno hacer un alto en el proceso hasta no lograr un compromiso del grupo armado de repudio de estos hechos y compromiso de no repetición. Este accionar contraviene los principios de buena fe y el compromiso con el desescalamiento de la violencia, así como compromisos básicos de la humanidad”.

Declaraciones a las que, en las últimas horas, se sumó la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz, amenazando con retirarse de una reunión preparatoria que se vendría adelantando, si la delegación de los Comandos no rechaza lo ocurrido: “En el evento en que la CN-EB, de la que hacen parte los Comandos de Frontera, no acompañe el rechazo a este atentado, nuestra delegación, que se encuentra adelantando una reunión preparatoria para la puesta en marcha de las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo, se retirará de la misma en forma inmediata para adelantar consultas con el consejero Comisionado de Paz y el señor presidente de la República”.