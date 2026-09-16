Gobierno pone en marcha 187 proyectos bajo la estrategia ‘El Milagro de las Regiones’

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este 15 de septiembre el primer paquete de proyectos de su administración destinado a las regiones del país.

Según informó el mandatario, se trata de 187 iniciativas para igual número de municipios, con una inversión de $515.000 millones.

El anuncio hace parte de la estrategia denominada ‘El Milagro de las Regiones’, con la que el Gobierno busca retomar su agenda territorial después de la pausa generada por la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

De acuerdo con el presidente, los proyectos están relacionados con necesidades de infraestructura y servicios básicos, entre ellos vías, agua potable, recreación, seguridad y salud.

El objetivo, según explicó, es que las iniciativas lleguen directamente a los territorios y respondan a las necesidades identificadas por alcaldes y gobernadores.

“Antes de asumir la Presidencia empeñé mi palabra con los territorios. Hoy, 15 de septiembre, empiezo a cumplirla de frente y con hechos”, afirmó De la Espriella al presentar el paquete, al que calificó como las primeras “victorias tempranas” de su Gobierno.

Proyectos priorizados en los municipios

El anuncio se produjo después de un proceso de revisión de las necesidades planteadas por las administraciones territoriales. Según la información divulgada por el Gobierno, inicialmente fueron recopilados 1.274 proyectos y necesidades correspondientes a 447 municipios, cuyo valor conjunto alcanzaba cerca de $38,1 billones.

Posteriormente se realizó una revisión técnica para determinar cuáles iniciativas estaban en condiciones de avanzar.

Entre los sectores con mayor número de iniciativas se encuentran las vías, con 35 proyectos; agua potable y saneamiento, con 26; deporte y recreación, con 25; seguridad y convivencia, con 22, y salud, con 20. El paquete también contempla proyectos relacionados con vivienda, educación, cultura, ambiente, energía y conectividad.

El Gobierno señaló que los proyectos deberán continuar con sus respectivos procesos técnicos y financieros.

Aquellos que requieran ajustes tendrán acompañamiento para completar su estructuración, mientras que las iniciativas de mayor alcance podrán ser evaluadas para su eventual incorporación al Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con los criterios anunciados por el Ejecutivo.

Gobierno anuncia recorrido por las regiones

Como parte de la nueva etapa de la estrategia territorial, De la Espriella anunció que este jueves estará en La Guajira y el viernes en Bolívar. El mandatario aseguró que posteriormente recorrerá los 32 departamentos del país, con el propósito de llevar la gestión del Gobierno directamente a los territorios.

El presidente sostuvo que los alcaldes y gobernadores no tendrán que desplazarse constantemente hasta Bogotá para gestionar sus proyectos y que las autoridades nacionales acompañarán directamente los procesos en las regiones.

“Los alcaldes y gobernadores no tendrán que venir a peregrinar a Bogotá, ni sus proyectos se van a refundir en anaqueles”, manifestó el mandatario.

Con esta estrategia, el Gobierno busca establecer una agenda territorial en la que las administraciones locales puedan conocer el estado de sus iniciativas, los requerimientos pendientes y los pasos necesarios para avanzar en su ejecución.