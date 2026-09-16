Trump retira a Venezuela de la lista de países que para Washington incumplen la lucha contra las drogas

Estados Unidos retiró este miércoles a Venezuela de los países que han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico, tras 20 años de incluirla en la llamada “lista negra”. La decisión es interpretada como un nuevo gesto hacia el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, en medio de un proceso de acercamiento bilateral.

El informe anual de la Casa Blanca destaca que Venezuela “ha emprendido un cambio de rumbo drástico” tras la detención y remoción del antiguo mandatario Nicolás Maduro, a quien califica de “dictador ilegítimo y narcotraficante”. Según el texto oficial, ya se observan resultados de una “creciente cooperación” con el gobierno interino contra los carteles.

Aliento a Colombia y Bolivia

La administración de Donald Trump mantuvo la descertificación de la política antidrogas de Colombia, aunque elogió los compromisos del nuevo presidente derechista Abelardo de la Espriella. El documento señala que, si avanza en la erradicación agresiva de la coca y en el desmantelamiento de redes narcoterroristas, podría reconsiderarse su condición de país incumplidor.

En el caso de Bolivia, el informe reconoce una ampliación significativa de la cooperación con Washington bajo el gobierno de Rodrigo Paz, aunque advierte que aún no ha habido tiempo suficiente para reducir el cultivo de coca, que aumentó durante la administración anterior.

Lucha antiterrorista y Escudo de las Américas

Trump recordó que su gobierno equiparó legalmente la lucha contra los carteles con el combate al terrorismo, decisión cuestionada por organismos internacionales. Además, destacó la creación de la alianza regional Escudo de las Américas, a la que se han sumado países como Perú, Colombia y Ecuador, con compromisos de cooperación e incluso campañas militares conjuntas.

El informe también saluda la colaboración del gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum, aunque advierte que “México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan amplias zonas de su territorio”.