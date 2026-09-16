Conductores y motociclistas tendrán nuevo espacio para participar en decisiones de movilidad en Bogotá

Los conductores y motociclistas de Bogotá tendrán un nuevo espacio para plantear propuestas y participar en las discusiones sobre movilidad, seguridad vial y convivencia.

La Alcaldía expidió el Decreto 348 de 2026, con el que creó oficialmente la Mesa Distrital de Conductores, una instancia que reunirá a representantes ciudadanos y entidades del Distrito.

¿Cómo funcionará la nueva Mesa Distrital de Conductores en Bogotá?

La Mesa tendrá carácter consultivo e informativo. Esto significa que podrá formular propuestas y recomendaciones sobre políticas, planes y proyectos de movilidad, aunque sus determinaciones no serán vinculantes ni tendrá poder directo para tomar decisiones.

Los conductores estarán representados por diez integrantes: dos de taxis, dos de transporte de carga, dos de transporte especial, dos motociclistas y dos conductores de vehículos particulares.

En el caso de motociclistas y conductores particulares, sus representantes serán escogidos mediante una convocatoria pública abierta. El procedimiento específico de elección deberá ser definido por las secretarías de Gobierno y Movilidad dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del decreto.

Además, la Mesa deberá reunirse de manera ordinaria al menos tres veces al año y podrá realizar sesiones extraordinarias cuando sea necesario.

¿Qué podrán proponer los conductores y motociclistas?

Entre sus funciones estará presentar recomendaciones para mejorar la movilidad, la seguridad vial y la convivencia, además de participar en la discusión de programas y proyectos relacionados con estos temas.

La creación de este espacio había quedado establecida en el artículo 239 del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, aprobado en 2024. Posteriormente, decisiones judiciales ordenaron avanzar con su reglamentación.

El concejal Julián Forero, uno de los impulsores de la iniciativa, destacó que el objetivo es que estos actores puedan intervenir desde la construcción de las políticas.

“No queremos que nos inviten únicamente para socializarnos lo que ya decidieron; queremos participar desde la construcción de las políticas”, afirmó.

La Mesa también contará con representantes de las secretarías de Gobierno, Movilidad y Seguridad, mientras que delegados de la Policía Metropolitana participarán como invitados permanentes con voz, pero sin voto.