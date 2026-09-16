¿Qué diferencia hay entre el iPhone 17 Pro y el 18 Pro?

Apple renovó su línea profesional con el iPhone 18 Pro, un teléfono que mantiene buena parte de la fórmula del iPhone 17 Pro, pero incorpora mejoras importantes en componentes internos y fotografía.

La compañía presentó el nuevo modelo en septiembre de 2026 y su disponibilidad está prevista para el 18 de septiembre.

A primera vista, la evolución no supone un cambio radical de diseño. La estrategia de Apple está más concentrada en mejorar lo que ocurre dentro del dispositivo: procesamiento, cámaras, autonomía y conectividad.

Diferencias entre el iPhone 17 Pro y el 18 Pro

Una de las principales novedades está en el procesador. El iPhone 17 Pro utiliza el A19 Pro, mientras que el nuevo modelo incorpora el A20 Pro. Apple afirma que el nuevo chip puede alcanzar hasta un 40 % más de rendimiento gráfico y utiliza una cámara de vapor de mayor tamaño para sostener el rendimiento durante tareas exigentes.

El apartado fotográfico también recibe una modificación importante. El iPhone 18 Pro mantiene un sistema Pro Fusion de 48 MP, pero su cámara principal incorpora apertura variable, con opciones entre ƒ/1.48 y ƒ/4.0. Esto permite tener mayor control sobre la entrada de luz y la profundidad de campo.

También cambia la cámara frontal, que pasa a ser una Center Stage de 18 MP, pensada para mejorar el encuadre en fotografías y videollamadas.

¿El iPhone 18 Pro tiene mejor batería que el 17 Pro?

La autonomía también es uno de los puntos destacados por Apple. En el modelo Pro Max, la compañía promete hasta 43 horas de reproducción de video, con una mejora de hasta seis horas frente al iPhone 17 Pro Max.

Además, la carga por cable es más rápida y puede alcanzar el 50 % en aproximadamente 15 minutos con un adaptador compatible.

En conectividad, el iPhone 18 Pro incorpora el módem C2 de Apple, además del nuevo chip de conectividad N1, que añade Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.

El precio también subió en Estados Unidos: el iPhone 18 Pro parte de US$1.199 con 256 GB, frente a los US$1.099 de lanzamiento del iPhone 17 Pro.

Este artículo fue redactado por la IA, bajo la supervisión de un periodista.