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Hallan sin vida a todos los ocupantes del avión desaparecido en Chocó: eran una misión médica

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de las cinco personas que iban en la avioneta hallada en el Cerro Tatamá, en Pereira.

Yhonay Díaz

septiembre 16 de 2026
12:33 p. m.
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Después de 72 horas, el presidente Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta de X, confirmó el fallecimiento de los ocupantes del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá.

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Las víctimas de este accidente aéreo son cuatro miembros de una misión médica y el piloto de la aeronave.

Con aeronaves y con equipos especializados de geolocalización, la Fuerza Aérea halló la aeronave y los cuerpos de las víctimas sobre la vereda Oscordó, Pueblo Rico, Risaralda.

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¿Quiénes son las víctimas del accidente aéreo en la ruta Condoto – Guaymaral?

Las víctimas de la tragedia aérea regresaban de una brigada de salud de tres días en Condoto, Chocó donde atendieron a decenas de personas de zonas apartadas.

Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá. Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida.

Los cinco cuerpos hallados fueron identificados como:

  1. Perla Constanza Álvarez
  2. Sandy García
  3. Maritza Guzmán
  4. Yuliza Figueredo
  5. Mehmet Cankaya - Piloto
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Autoridades intentan rescatar los cuerpos de las víctimas

El trágico accidente aéreo se registró en horas de la mañana del pasado domingo 13 de septiembre, cuando una misión médica que había prestado sus servicios en Condoto, Chocó, regresaba a Guaymaral, en Bogotá.

Una vez se conoció la desaparición de la aeronave, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda. Un día después, fueron hallados los restos del avión, pero se trata de una zona de difícil acceso por su ubicación y las complejas condiciones climáticas que se registraron.

Finalmente, sobre el mediodía de este 16 de septiembre, el Gobierno Nacional confirmó el hallazgo de los cuerpos que correspondían a cuatro miembros de la brigada médica y el piloto.

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