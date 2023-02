Razones por las que desde el Gobierno pretenden eliminar el incesto como un delito

Un gran debate se ha implantado en la opinión pública del país en los últimos días luego que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, diera a conocer detalles acerca de la reforma que propondrá ante el Congreso acerca del Código Penal y algunos delitos que actualmente están descritos allí.

Se conoció que el funcionario plantea eliminar varios delitos del Código Penal, como por ejemplo el del incesto. Según el artículo 237 del Código, el incesto ocurre cuando una persona realiza un "acceso carnal u otro acto sexual" con padres, hijos, hermanos o hermanas, así sean adoptivos, por lo que podría tener entre 16 a 72 meses de prisión.

Osuna aseguró que el incesto no se debe seguir considerando como un delito y explicó las razones, las cuales están lejanas a ser por causa de la crisis carcelaria que actualmente se tiene en el país. En el proyecto se tiene como premisa poner un límite entre lo moral y lo delictivo.

El encargado del Ministerio de Justicia habló con Blu Radio y detalló el por qué pretenden eliminar este punto del Código Penal.

“Los delitos sexuales como violación, abuso o acceso carnal, incluso los delitos con menores de edad son delitos. El incesto corresponde a sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes”, dijo.

“Moralmente puede ser repudiable que uno tenga relaciones sexuales con un pariente, pero no tiene sentido meter a la cárcel a dos primos adultos que tuvieron sexo. Es un ejercicio para hacer un límite entre la moral y el derecho. No todo lo que es delictivo es inmoral y no todo lo que es inmoral es delictivo”, agregó el funcionario.

Acerca de la crisis carcelaria que se vive en el país y la suposición de algunos de eliminar este delito por el sobrecupo de presos en estos lugares.

“Esta parte de la reforma no tiende a disminuir el número de personas en la cárcel. Esto es más porque creo que la sociedad colombiana debe establecer una frontera entre el derecho penal y conductas, que ciertamente son reprochables, pero que no deben ser consideradas delitos”, aclaró.

Finalmente, el ministro aseguró que las condenas seguirán si el acto se comete con un niño. “Se elimina el delito autónomo del incesto, no los agravantes que tienen otros delitos sexuales. Solamente es el sexo entre adultos que es libremente consentido. Si es con un niño, además de que es violación, es agravado”.