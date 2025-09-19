CANAL RCN
Colombia

¿El Clan del Golfo será quien maneje la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia?

El anuncio del Gobierno sobre los diálogos con este grupo armado abrió interrogantes.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
09:17 a. m.
En las últimas horas, el Gobierno Nacional informó que retomará los diálogos con el Clan del Golfo, también denominado por las autoridades como el “Ejército Gaitanista de Colombia”.

La decisión, anunciada en un mensaje del presidente, levantó interrogantes sobre el marco legal que sustenta este proceso y el estatus que se le estaría otorgando a la organización, señalada de narcotráfico, homicidios y ataques contra la fuerza pública.

El debate se intensificó luego de que la Corte Suprema de Justicia manifestara su rechazo a la ley de sometimiento, mecanismo que supuestamente daría soporte a este tipo de negociaciones.

En ese escenario, analistas en La Mesa Ancha advierten que el Ejecutivo carece de un sustento jurídico sólido y que incluso podría buscar una salida a través de una constituyente, vinculando este tema con la propuesta de reforma política que impulsa el presidente.

Julio Iglesias, analista invitado a La Mesa Ancha, señaló que lo que preocupa no solo es la falta de un piso legal, sino también la precariedad de los acuerdos que se estarían explorando con el Clan del Golfo.

Dentro de lo pactado se habla de un censo para determinar si hay niños en sus filas. Es increíble que se plantee apenas hacer un conteo, sin claridad sobre su presencia ni compromisos firmes. Además, se habla de cinco municipios que entrarían en un plan piloto para la erradicación de cultivos ilícitos, lo que genera temor de que estos proyectos se conviertan en despejes de facto en zonas bajo su dominio.

A ello se suma la cercanía del calendario electoral. Iglesias advirtió que, de continuar en esta línea, los acuerdos con este grupo armado podrían tener repercusiones en las urnas:

Hay un riesgo evidente de que terminen influyendo en comunidades a la hora de votar, en un escenario que es opaco y poco transparente para la opinión pública.

Clan del Golfo sería el grupo armado más grande del país, según el Gobierno

Otro de los puntos polémicos es el estatus que el Gobierno estaría otorgando al Clan del Golfo. En el trino presidencial, se mencionó que se trata del grupo armado más grande del país, sin precisar que se trata de una organización criminal.

En paralelo, el alto comisionado de Paz lo denominó como Ejército Gaitanista de Colombia, pese a que familiares de Gaitán han rechazado que se use su nombre.

Los riesgos que se le atribuyen a la llamada "paz total"

Manuel González, internacionalista y profesor de la Universidad Javeriana, alertó sobre los riesgos de esta estrategia fragmentada de la llamada “paz total”:

El Gobierno busca a toda costa mostrar un resultado, pero el ambiente político no es favorable a la ley de sometimiento. Eso abre la puerta a que se busquen salidas extraordinarias, como una constituyente, para dar garantías judiciales a estos grupos. Pero ese camino puede traer incentivos perversos y más violencia, porque cada organización buscará ventajas adicionales en la mesa de negociación.

El debate también se cruza con la política antidrogas. Mientras Estados Unidos anunció la descertificación a Colombia, el ministro del Interior confirmó que no habrá erradicación forzada, sino planes de sustitución en cinco municipios, uno en Antioquia y cuatro en Chocó, en los que el Clan del Golfo tendría protagonismo.

Para los analistas, dejar en manos de esa estructura criminal la gestión de cultivos ilícitos genera aún más desconfianza.

La controversia se amplifica al recordar que el grupo armado sigue atacando a la fuerza pública y a la población civil.

Es sorprendente que el Gobierno trate con mayor condescendencia a quienes siembran coca y asesinan uniformados que a la oposición política o a los empresarios.

