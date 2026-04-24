CANAL RCN
Colombia Video

“Garantizan nuestras futuras pensiones”: presidente de Asofondos sobre traslado de $25 billones a Colpensiones

El Ministerio de Trabajo señaló que el traslado exprés es indispensable para garantizar el pago de pensiones en el corto plazo.

Noticias RCN

abril 24 de 2026
07:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El decreto del Ministerio de Trabajo que obliga a los fondos privados de pensiones a trasladar, en un plazo máximo de 30 días, 25 billones de pesos a Colpensiones ha generado un debate sobre su legalidad y conveniencia para el sistema.

Según la cartera de Trabajo, el traslado exprés de los ahorros de los colombianos ayudará al régimen público a pagar las pensiones de los trabajadores que utilizaron la ventana de oportunidad que abrió la reforma pensional, para pasar de los fondos privados a Colpensiones.

La medida, según la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) iría en contra de lo que establece la reforma. De ahí que la entidad gremial, que agrupa a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, demandara el decreto ante el Consejo de Estado.

Traslado de $25 billones a Colpensiones: fondos privados acudirán al Consejo de Estado
RELACIONADO

Traslado de $25 billones a Colpensiones: fondos privados acudirán al Consejo de Estado

¿Deben preocuparse los colombianos por el decreto 0415?

En diálogo con Noticias RCN, el presidente de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco, explicó que la medida es preocupante “porque estos son recursos del ahorro pensional que garantizaban nuestras pensiones futuras. Uno puede pensar que el ahorro es algo del futuro, para la edad de retiro, entonces el problema se puede solucionar, pero la realidad es que, cuando empezamos a desacumular el ahorro pensional para gastarlo en el corto plazo, se está sacando de la caja de la que vamos a vivir en la vejez”.

Movimientos similares se han realizado en otros países, con consecuencias catastróficas para el sistema de pensiones. En palabras de Velasco, lo que el traslado exprés provocaría es que se empiecen a desfinanciar las pensiones, en un escenario de por sí delicado:

“El régimen de Colpensiones está desfinanciado. No tenemos suficientes colombianos para pagar las pensiones que se están generando desde ya. Hoy en día, para pagar una pensión del salario mínimo, Colpensiones necesita cotizaciones de 7 u 8 personas y están cotizando cinco por el cambio demográfico”.

Asofondos anuncia acciones legales contra decreto que ordena traslado de $25 billones a Colpensiones
RELACIONADO

Asofondos anuncia acciones legales contra decreto que ordena traslado de $25 billones a Colpensiones

¿Es legal el traslado que ordena el MinTrabajo?

Según Velasco, podría tratarse de “un movimiento ilegal. La Ley es clara en que la intención es ahorrar estos recursos e indica también que, mientras la gente siga cotizando, los fondos privados administramos sus recursos y, al pensionarse, pasarían al fondo de ahorro para continuar multiplicándose y engrosando el ahorro que va a garantizar las pensiones”.

Y es que, si bien la reforma pensional abrió una ventana de oportunidad, que permitió a los afiliados del régimen privado trasladarse a Colpensiones, en ella se establece que los fondos privados seguirían administrando sus recursos.

“Como la Contraloría y el Banco de la República no encontramos legal el decreto, por eso vamos a ejercer acciones judiciales en las cortes, y hacemos una solicitud a los entes de control: Contraloría, Procuraduría y Consejo de Estado. Procuren revisar este tema rápido, porque el plazo es muy corto y necesitamos proteger el ahorro pensional”, insistió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso sexual

Pareja contactó a adolescente para supuesta oferta laboral, pero terminó siendo abusada y ofrecida en redes

UNP

Director de la UNP respondió sobre esquema de seguridad de Juliana Guerrero

Barranquilla

VIDEO registró el momento en el que un hombre atacó a tiros a una vendedora de chance en Barranquilla

Otras Noticias

EPS

Tribunal ordena que Coosalud vuelva a ser administrada por su antiguo representante

La intervención de la EPS fue suspendida provisionalmente también.

Nequi

Venezolanos en Colombia ya pueden recibir remesas por Nequi: así funciona el servicio

Nequi habilitó las remesas internacionales para venezolanos en Colombia. Ahora pueden recibir dinero del exterior fácil y rápido desde más de 180 países.

Nicolás Maduro

¿Quién es el soldado de EE. UU. que habría apostado por la caída de Maduro?

Selección Colombia

VIDEO | Tras insulto a Colombia, futbolista argentino dio la cara y pidió perdón

La casa de los famosos

Llanto en La Casa de los Famosos: una habitación cerró sus puertas para siempre