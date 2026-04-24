“Garantizan nuestras futuras pensiones”: presidente de Asofondos sobre traslado de $25 billones a Colpensiones

El decreto del Ministerio de Trabajo que obliga a los fondos privados de pensiones a trasladar, en un plazo máximo de 30 días, 25 billones de pesos a Colpensiones ha generado un debate sobre su legalidad y conveniencia para el sistema.

Según la cartera de Trabajo, el traslado exprés de los ahorros de los colombianos ayudará al régimen público a pagar las pensiones de los trabajadores que utilizaron la ventana de oportunidad que abrió la reforma pensional, para pasar de los fondos privados a Colpensiones.

La medida, según la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) iría en contra de lo que establece la reforma. De ahí que la entidad gremial, que agrupa a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, demandara el decreto ante el Consejo de Estado.

¿Deben preocuparse los colombianos por el decreto 0415?

En diálogo con Noticias RCN, el presidente de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco, explicó que la medida es preocupante “porque estos son recursos del ahorro pensional que garantizaban nuestras pensiones futuras. Uno puede pensar que el ahorro es algo del futuro, para la edad de retiro, entonces el problema se puede solucionar, pero la realidad es que, cuando empezamos a desacumular el ahorro pensional para gastarlo en el corto plazo, se está sacando de la caja de la que vamos a vivir en la vejez”.

Movimientos similares se han realizado en otros países, con consecuencias catastróficas para el sistema de pensiones. En palabras de Velasco, lo que el traslado exprés provocaría es que se empiecen a desfinanciar las pensiones, en un escenario de por sí delicado:

“El régimen de Colpensiones está desfinanciado. No tenemos suficientes colombianos para pagar las pensiones que se están generando desde ya. Hoy en día, para pagar una pensión del salario mínimo, Colpensiones necesita cotizaciones de 7 u 8 personas y están cotizando cinco por el cambio demográfico”.

¿Es legal el traslado que ordena el MinTrabajo?

Según Velasco, podría tratarse de “un movimiento ilegal. La Ley es clara en que la intención es ahorrar estos recursos e indica también que, mientras la gente siga cotizando, los fondos privados administramos sus recursos y, al pensionarse, pasarían al fondo de ahorro para continuar multiplicándose y engrosando el ahorro que va a garantizar las pensiones”.

Y es que, si bien la reforma pensional abrió una ventana de oportunidad, que permitió a los afiliados del régimen privado trasladarse a Colpensiones, en ella se establece que los fondos privados seguirían administrando sus recursos.

“Como la Contraloría y el Banco de la República no encontramos legal el decreto, por eso vamos a ejercer acciones judiciales en las cortes, y hacemos una solicitud a los entes de control: Contraloría, Procuraduría y Consejo de Estado. Procuren revisar este tema rápido, porque el plazo es muy corto y necesitamos proteger el ahorro pensional”, insistió.