Asofondos anuncia acciones legales contra decreto que ordena traslado de $25 billones a Colpensiones

El gremio de los fondos privados de pensiones rechazó este jueves el Decreto 0415 expedido por el Ministerio de Trabajo, que obliga a las AFP a trasladar en un plazo máximo de 30 días cerca de $25 billones de ahorro de los trabajadores a Colpensiones.

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La cartera justificó la medida como un mecanismo para garantizar el pago de las pensiones de quienes se trasladaron al régimen público en medio de la ventana de oportunidad abierta por la reforma pensional.

“Altamente lesivo para el ahorro”

Asofondos, que agrupa a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, calificó la decisión como “altamente lesiva para el ahorro de los trabajadores” y contraria al marco jurídico vigente.

Según el gremio, las normas establecen que estos recursos deben permanecer invertidos y administrados por las AFP hasta que los afiliados consoliden su derecho a la pensión.

“Nos toca hacer todo lo que corresponde para proteger el ahorro pensional, que es nuestro mandato legal”, afirmó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

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Acciones legales y llamado a las autoridades

El gremio anunció que interpondrá acciones legales “a la mayor brevedad” para defender los recursos de los afiliados y preservar la institucionalidad. Además, pidió instrucciones claras e inmediatas de las autoridades competentes ante lo que consideran una contradicción evidente entre el decreto y la ley vigente.

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“La incertidumbre jurídica no puede trasladarse a los afiliados ni a los recursos que pertenecen a sus cuentas pensionales”, advirtió Velasco, quien insistió en que la defensa del ahorro seguirá siendo la prioridad del sector.

Con este pronunciamiento, Asofondos busca frenar la aplicación del decreto y evitar que se consolide un precedente que, según el gremio, “pone en riesgo la sostenibilidad del sistema pensional colombiano”.