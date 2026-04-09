Fiscalía le responde a Paloma Valencia sobre competencias para reactivar captura de 'Calarcá'

La Fiscalía General de la Nación respondió oficialmente a la senadora Paloma Valencia sobre la situación judicial de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, confirmando que se solicitó al presidente de la República la revocatoria de su designación como miembro representante en diálogos de paz, paso clave para reactivar las órdenes de captura en su contra.

En la carta firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, se detalla que alias Calarcá fue designado el 29 de diciembre de 2023 como representante del denominado “Estado Mayor Central de las FARC-EP” mediante resolución presidencial, lo que permitió la suspensión de sus órdenes de captura en enero de 2024, tras solicitud de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz.

Investigaciones activas y condiciones incumplidas

El ente acusador informó que, tras dicha designación, tuvo conocimiento de múltiples conductas delictivas presuntamente cometidas por alias Calarcá, lo que derivó en la apertura de investigaciones penales que actualmente siguen en curso para establecer su responsabilidad.

Según la Fiscalía General de la Nación, la suspensión de órdenes de captura está sujeta a un régimen de condicionalidad, el cual exige la participación genuina en los procesos de paz y la no comisión de nuevos delitos. El incumplimiento de estas condiciones puede llevar a la revocatoria del beneficio.

Este marco fue definido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-525 de 2023, que establece que la Rama Judicial es competente para evaluar la suspensión de órdenes de captura, siempre que el Gobierno justifique la medida y la autoridad judicial valide sus condiciones.

Choque institucional y solicitud al presidente

La carta también revela un desacuerdo entre entidades del Estado sobre quién tiene la facultad de reactivar las órdenes de captura. En reuniones realizadas durante 2026 con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la DIJIN y la Defensoría del Pueblo, no se logró consenso sobre el alcance de estas competencias.

En particular, la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz sostuvo en la reunión del 6 de abril que la Fiscalía no tendría la facultad de reactivar dichas órdenes, atribuyendo esta competencia exclusivamente al presidente de la República, interpretación que se basa en la misma sentencia de la Corte Constitucional.

Ante este escenario, la Fiscalía optó por solicitar directamente al jefe de Estado la revocatoria de la calidad de miembro representante de alias Calarcá y de otros integrantes de estructuras armadas, incluyendo miembros del Frente 33 y del Bloque Magdalena Medio, señalados por presuntos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos tras su designación.