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¿Partido de la U se irá con Paloma Valencia en elecciones presidenciales? Así se definen los partidos

Los liberales decidieron respaldar un candidato en primera vuelta, mientras que Cambio Radical y los Conservadores se acercan a la campaña de Valencia.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
09:14 p. m.
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Los partidos tradicionales definirán en los próximos días sus alianzas de cara a las elecciones presidenciales, con movimientos significativos que podrían reconfigurar el mapa electoral del país.

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El Partido de la U anunciará la próxima semana su decisión sobre qué candidatura presidencial apoyará, con una probabilidad del 90% de respaldar a Paloma Valencia.

Esta tendencia se consolida después de descartar al candidato Iván Cepeda y de que Abelardo de la Espriella manifestara su desinterés en recibir el apoyo del partido.

Además de una reunión en Cali entre la candidata Valencia y Dilian Francisca Toro, considerada la jefe natural del partido, quien, al parecer, confirmaría esta dirección.

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Así se mueven los partidos ad portas de la primera vuelta

El Partido Liberal tomó una decisión estratégica en su reciente reunión de bancada con congresistas electos; señalan que apoyarán a un candidato o candidata para la primera vuelta presidencial, abandonando la práctica de dejar en libertad a sus militantes como ha ocurrido en procesos electorales anteriores.

En cuanto a Cambio Radical, el partido modificó su estrategia después de que los congresistas que apoyaron públicamente a Abelardo de la Espriella obtuvieran resultados desfavorables en las elecciones de marzo. Observando que Paloma Valencia ha venido subiendo en las encuestas, ahora se encuentran más cerca de su campaña.

El Partido Conservador podría seguir el mismo camino que Cambio Radical, ajustando sus alianzas según la evolución del panorama electoral y los resultados recientes de las elecciones legislativas.

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Las conclusiones del Partido Liberal sobre los candidatos

Las conclusiones de la última reunión liberal revelan un panorama complejo. Abelardo de la Estrella no despierta tanto fervor entre los miembros del partido.

Paloma Valencia, por el contrario, cuenta con una altísima aceptación y simpatía, aunque existe una condición importante: muchos liberales requieren garantía de que no sería un gobierno Duque 2.0, en referencia a la percepción de que durante la administración del expresidente Iván Duque el Partido Liberal fue maltratado.

Respecto a Iván Cepeda, el partido no muestra mucha resistencia y algunos consideran que es más dialogante que el mismo presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, existe una línea roja clara, la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente.

El Partido Liberal, con César Gaviria a la cabeza, no puede respaldar a un candidato que proponga derogar uno de sus grandes triunfos políticos, la carta del 91.

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