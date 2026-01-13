Ladrón armado fue sorprendido amenazando a una pareja en Cali: mujer quedó pasmada

Un nuevo caso de inseguridad genera preocupación en Cali, después de que un ciudadano lograra grabar el momento exacto en que un delincuente armado atracó a una pareja en plena vía pública del barrio El Refugio.

El video, que circula en redes sociales, muestra con claridad al criminal intimidando a las víctimas con una pistola. La mujer entregó joyas, su celular y otros elementos de valor, sin tener escapatoria.

Hombre le robó varios objetos a la mujer

Gracias a este material audiovisual, la Policía tiene identificado al ladrón, quien vestía una chaqueta y gorra de color negro. Las unidades están desplegadas en aras de capturarlo en el menor tiempo posible.

No obstante, hay un problema en el proceso. Las víctimas no han interpuesto la denuncia correspondiente, lo cual termina siendo un obstáculo a la hora de la judicialización luego de una eventual captura.

Paralelamente, se intensificaron las labores de patrullaje en el barrio y los alrededores. El llamado de la Policía para las víctimas es que presenten la denuncia lo más pronto.

Percepción de seguridad en Cali

A partir del informe de Cali Cómo Vamos, en 2024 hubo una perspectiva del 31% en inseguridad. Los ciudadanos han estado preocupados por los atracos callejeros, drogadicción y pandillas o bandas criminales.

En ese momento, dos de cada 10 caleños aseguraron haber sido víctimas de robo. Además, 64 de los 100 afectados no interpusieron la denuncia por cuestionamientos en torno a la efectividad del mecanismo y, por ende, de las autoridades competentes.

La ciudadanía entonces pidió que hubiese mayor cantidad de cámaras de seguridad, mejor iluminación en espacios públicos y aumento de presencia policial, especialmente en los denominados puntos críticos.

Con corte a mayo de 2025, se presentó un aumento en las denuncias por extorsión, otro crimen que tiene paralizada a la gente. De la mano con este punto, se incrementaron las denuncias por robo de motocicletas. Se está a la espera del nuevo informe con el balance del año pasado.