CANAL RCN
Colombia Video

Ladrón armado fue sorprendido amenazando a una pareja en Cali: mujer quedó pasmada

La pareja aún no ha presentado la denuncia, aunque la Policía le sigue el rastro al delincuente.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 13 de 2026
07:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un nuevo caso de inseguridad genera preocupación en Cali, después de que un ciudadano lograra grabar el momento exacto en que un delincuente armado atracó a una pareja en plena vía pública del barrio El Refugio.

596 desplazados del Cauca llegan a Cali en menos de un mes por amenazas de grupos armados
RELACIONADO

596 desplazados del Cauca llegan a Cali en menos de un mes por amenazas de grupos armados

El video, que circula en redes sociales, muestra con claridad al criminal intimidando a las víctimas con una pistola. La mujer entregó joyas, su celular y otros elementos de valor, sin tener escapatoria.

Hombre le robó varios objetos a la mujer

Gracias a este material audiovisual, la Policía tiene identificado al ladrón, quien vestía una chaqueta y gorra de color negro. Las unidades están desplegadas en aras de capturarlo en el menor tiempo posible.

No obstante, hay un problema en el proceso. Las víctimas no han interpuesto la denuncia correspondiente, lo cual termina siendo un obstáculo a la hora de la judicialización luego de una eventual captura.

Paralelamente, se intensificaron las labores de patrullaje en el barrio y los alrededores. El llamado de la Policía para las víctimas es que presenten la denuncia lo más pronto.

Percepción de seguridad en Cali

A partir del informe de Cali Cómo Vamos, en 2024 hubo una perspectiva del 31% en inseguridad. Los ciudadanos han estado preocupados por los atracos callejeros, drogadicción y pandillas o bandas criminales.

Cayó 'Nani': videos revelan cómo vigilaba, armaba y participaba en una cadena de robos a casinos en Bogotá
RELACIONADO

Cayó 'Nani': videos revelan cómo vigilaba, armaba y participaba en una cadena de robos a casinos en Bogotá

En ese momento, dos de cada 10 caleños aseguraron haber sido víctimas de robo. Además, 64 de los 100 afectados no interpusieron la denuncia por cuestionamientos en torno a la efectividad del mecanismo y, por ende, de las autoridades competentes.

La ciudadanía entonces pidió que hubiese mayor cantidad de cámaras de seguridad, mejor iluminación en espacios públicos y aumento de presencia policial, especialmente en los denominados puntos críticos.

Con corte a mayo de 2025, se presentó un aumento en las denuncias por extorsión, otro crimen que tiene paralizada a la gente. De la mano con este punto, se incrementaron las denuncias por robo de motocicletas. Se está a la espera del nuevo informe con el balance del año pasado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Delincuentes están vaciando las casas de las familias desalojadas por el deslizamiento en el Cerro La Popa

Yeison Jiménez

Doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez para su madre, tras la muerte del artista

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe confirmó que no asistirá a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

Otras Noticias

Johan Mojica

Johan Mojica no aguantó más y explotó con un hincha del Mallorca: así fue el momento

El defensor Johan Mojico tuvo un fuerte cruce con un hincha del Mallorca y el momento se hizo viral.

Dólar

¡Se sigue moviendo el precio del dólar en Colombia! Importante cambio hoy 13 de enero de 2026

Descubra el precio exacto con el que el dólar abrió en Colombia hoy 13 de enero de 2026.

Medicamentos

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?

Yeison Jiménez

Esta ha sido la canción más escuchada de Yeison Jiménez tras su muerte

Nicolás Maduro

Jugador apostó que Nicolás Maduro saldría del poder antes de que finalizará enero y ganó 400.000 dólares