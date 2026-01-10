596 desplazados del Cauca llegan a Cali en menos de un mes por amenazas de grupos armados

La crisis de desplazamiento forzado en el suroccidente colombiano se intensifica con la llegada de 596 personas a Cali procedentes del Cauca en menos de un mes.

Según la Personería del Distrito de Cali, esta cifra se ha registrado desde el pasado 16 de diciembre, cuando comenzó el éxodo masivo desde municipios como Buenos Aires, afectados por la violencia de grupos armados ilegales.

Desplazados llegan a Cali

La situación se ha agudizado especialmente durante la última semana, período en el cual se contabilizaron 119 familias desplazadas en apenas tres días. En total, 296 familias han sido atendidas por la Personería, la Gobernación del Valle y la Secretaría de Bienestar Social de Cali.

Las víctimas manifiestan que las principales causas de su desplazamiento son las amenazas directas y el temor al reclutamiento forzado de sus hijos por parte de grupos al margen de la ley. Hasta hoy se contabilizan 600 desplazados.

"Ellos manifiestan que el principal motivo es por amenazas y miedo a que sus hijos sean reclutados por los grupos al margen de la ley", explicó Olga Álvarez, personera delegada de víctimas del conflicto.

Las familias desplazadas reportan que estos grupos armados realizan recorridos constantes por los territorios, generando un clima de terror que obliga a las comunidades a abandonar sus hogares en busca de refugio y auxilio.

"Si sigue como viene en este momento diariamente, llegando familias de 30, 40 familias diarias. Pues estamos haciendo llamado de atención a todas las entidades que les corresponde la atención a esta población para que trabajemos conjuntamente y podamos darle la atención y respeto a los derechos de la población", explicaron desde la Personería de Cali.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, junto con la Personería, han insistido al gobierno nacional sobre algunos aspectos fundamentales: la atención inmediata a las víctimas, la asignación de recursos para atender a las personas que llegan de manera descontrolada a la capital vallecaucana y, especialmente, el fortalecimiento de la seguridad en el suroccidente colombiano.

Autoridades hacen un llamado al Gobierno Nacional

La atención a la situación de orden público es crucial por lo que, desde la Gobernación del Valle del Cauca, se ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para evitar la llegada de nuevas familias desplazadas.

Así mismo, la Gobernación prometió reconstruir las viviendas de las familias que se han visto afectadas. No obstante, algunas de estas optaron por abandonar el municipio para proteger sus vidas.