VIDEO | Camión que transportaba cerveza perdió el control y provocó un grave accidente

De momento, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas del accidente.

diciembre 10 de 2025
03:22 p. m.
Un grave accidente de tránsito se registró en el oriente de Bucaramanga, luego de que un vehículo de carga que transportaba cerveza perdiera el control y terminara involucrado en un aparatoso siniestro, ocurrido sobre la vía nacional que comunica a la capital santandereana con Pamplona.

Grave accidente en Bucaramanga: camión que transportaba cerveza perdió el control

El hecho quedó registrado en video. Las imágenes, evidencian el momento en el que el conductor del camión pierde el manejo del automotor, lo que provocó el accidente y generó una situación de alto riesgo para quienes transitaban por el sector en ese momento.

Como consecuencia del siniestro, la vía nacional a Pamplona permaneció cerrada durante varias horas, mientras organismos de tránsito y socorro atendían la emergencia y realizaban las labores necesarias para retirar el vehículo y la carga derramada.

De momento, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las causas exactas del accidente y verificar si hubo fallas mecánicas, exceso de velocidad u otros factores que hayan contribuido a la pérdida de control del camión.

Entretanto, se recomendó a los conductores mantener la precaución al transitar por este corredor vial, especialmente en tramos de alta complejidad.

Video del aparatoso accidente entre un camión y una camioneta en Bucaramanga

Las imágenes, conocidas por este medio y captadas por cámaras de seguridad, dejan ver cuando el camión que transportaba el licor pierde el control, toma, de manera muy abierta, una curva peligrosa y cómo impacta después con un vehículo tipo camioneta que venía en el carril contrario.

El video también muestra que después del choque, se caen a la carretera varias canastas de cerveza, afectando el tránsito de dos motociclistas que, como consecuencia del incidente, pierden el control de sus automotores y caen al piso.

