Reaparece el Lamborghini que Shakira le regaló a un fan: “Lloré en tu carro”

Tras un año de que Shakira rifara su lujoso Lamborghini, el ganador finalmente reveló cómo se encuentra el vehículo.

Shakira
Foto redes sociales / AFP

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
03:11 p. m.
Recordemos que la cantante sorprendió al mundo cuando decidió rifar su Lamborghini, un lujoso auto que terminó en manos del artista ibaguereño Michael Mejía.

¿Cómo fue la rifa del Lamborghini de Shakira?

La barranquillera organizó una dinámica en la que cualquier fan podía participar para ganarse el vehículo, cuyo valor rondaba los 240 mil dólares. El automóvil no solo destacaba por su exclusividad, sino también por su significado personal para la artista, pues representaba un símbolo de resiliencia y renacimiento tras su separación de Gerard Piqué.

Michael Mejía resultó ser el afortunado ganador. Un año después, el creador de contenido compartió públicamente qué ocurrió con el auto y cuál es su estado actual.

Este es el estado actual del Lamborghini de Shakira

Mejía confesó que, aunque recibir el vehículo de parte de Shakira fue un honor enorme, no pudo conservarlo por mucho tiempo. Explicó que los altos costos de mantenimiento y su estilo de vida hicieron difícil mantener un carro de ese nivel, por lo que tomó la decisión de venderlo.

Además, reveló que el Lamborghini sufrió un choque meses después de haberle sido entregado. Aunque el incidente no comprometió su integridad física, sí fue un factor más que influyó en su decisión de desprenderse del auto.

También aprovechó para agradecerle a Shakira por la oportunidad y el impulso que significó para su carrera:

“El premio mayor fue tener tu reconocimiento como artista. Espero verte pronto y poder sentarnos a hablar sobre arte y crear juntos”, expresó.

En redes sociales, muchos internautas reaccionaron a la historia del Lamborghini, destacando la generosidad de Shakira y el impacto positivo que tuvo este gesto en la vida del joven artista.

