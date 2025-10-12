Luis Fernando Mejía renuncia a la dirección ejecutiva de Fedesarrollo tras siete años de gestión

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) informó este 10 de diciembre oficialmente la renuncia de Luis Fernando Mejía a su cargo como director ejecutivo de la entidad.

Fedesarrollo aceptó la renuncia de Luis Fernando Mejía

La decisión fue aceptada por el Consejo Directivo y se hará efectiva a partir del próximo 31 de diciembre, según señala el comunicado emitido desde Bogotá.

“El Consejo Directivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) ha aceptado la renuncia presentada por el Doctor Luis Fernando Mejía a su cargo como director ejecutivo, la cual se hará efectiva a partir del próximo 31 de diciembre”, se lee en el comunicado.

Con esta salida, Mejía concluye un ciclo de siete años al frente del centro de pensamiento, convirtiéndose en el director ejecutivo con mayor permanencia en los 55 años de historia de Fedesarrollo.

Durante su gestión, la institución fortaleció su posición como el principal centro de investigación económica del país y consolidó un reconocimiento destacado a nivel regional, gracias a una producción constante de estudios en temas clave de política económica y social.

El Consejo Directivo resaltó que, bajo su liderazgo, Fedesarrollo tuvo una incidencia técnica relevante en la discusión y análisis de políticas públicas, desde la formulación de estrategias para la reactivación económica posterior a la pandemia hasta el estudio de reformas estructurales como las tributarias, la pensional y la laboral.

Asimismo, la entidad destacó el fortalecimiento de su posicionamiento nacional e internacional. Durante este periodo, Fedesarrollo fue reconocida como el principal think tank de Centro y Suramérica en el Global Go To Think Tank Index de la Universidad de Pensilvania y se mantuvo entre las organizaciones más valoradas por líderes de opinión en Colombia.

¿Quién será el próximo director de Fedesarrollo?

Finalmente, el Consejo Directivo agradeció la dedicación y el compromiso de Luis Fernando Mejía, subrayando que deja a la institución fortalecida en lo financiero, con un equipo técnico consolidado y preparada para continuar aportando al desarrollo del país.

“El Consejo iniciará de inmediato un proceso de selección riguroso para designar al sucesor, con el compromiso de mantener los estándares de excelencia técnica e independencia que han caracterizado a Fedesarrollo durante más de medio siglo”, finaliza el documento.