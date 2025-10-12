Buque Simón Bolívar inicia tránsito por el Canal de Panamá hacia la Antártida: aventura histórica

El buque ARC Simón Bolívar de la*Dirección General Marítima comenzó su tránsito por el Canal de Panamá como parte de la doceava Expedición Antártica. La maniobra, que demandará entre ocho y diez horas, representa un hito significativo en la travesía hacia el continente blanco.

El capitán Carlos Torres, comandante del buque, confirmó que “en este momento ya recibimos la llamada de las autoridades del canal para recibir el práctico para iniciar la maniobra de tránsito por el canal”. La embarcación permaneció cuatro días en fondeo antes de obtener la autorización oficial para el cruce por la ruta Caribe-Pacífico.

¿Cómo será la ruta?

El comandante explicó que el proceso requirió una preparación exhaustiva: “Hemos desarrollado una estrategia minuciosa, un planeamiento previo a este cruce. Hicimos unas coordinaciones con el canal de Panamá, cumplimos unos requisitos de documentación que fueron verificados días anteriores por parte de las autoridades”.

El personal de servicios especiales, responsable de tripular la maniobra en puente y proa, inició los procedimientos de zarpe desde el fondeo para recoger el ancla y posteriormente recibir al piloto práctico que guiará la navegación por el canal.

En el cuarto de maquinaria, considerado el corazón del buque, el capitán Pino detalló las operaciones técnicas: “Aquí verificamos a través de estas pantallas las presiones, temperaturas, tanto de combustible, lubricante, así como las de refrigerante”. El objetivo es garantizar que la maquinaria cumpla con todos los requisitos para que la unidad pueda seguir navegando y hacer todo su tránsito bajo las mejores condiciones de seguridad.

Mensajes de la tripulación

Tras completar el tránsito por el Canal de Panamá, el ARC Simón Bolívar continuará su travesía por el océano Pacífico con destino al puerto de Valparaíso en Chile, antes de dirigirse hacia la Antártida. La expedición forma parte de los compromisos científicos de Colombia en el continente blanco.

Miembros de la tripulación aprovecharon la ocasión para enviar saludos a sus familias en Colombia. Entre ellos, el teniente de Navío Pedro Alejandro Fernández Maldonado, oriundo de Concordia, Antioquia, quien saludó a sus padres Carlos Mario Fernández y Patricia Maldonado, así como a su esposa Valentina Corbacho en Cartagena.