Graves daños y preocupación en Florencia, Caquetá, tras atentado esta madrugada

Un nuevo atentado tuvo lugar en Caquetá en medio de la arremetida terrorista que azota también a Cali y Antioquia.

agosto 22 de 2025
08:19 a. m.
En el marco de una grave arremetida terrorista que se siente en todo el país, se vivió un nuevo atentado con explosivos en Florencia, Caquetá, que produjo graves daños a la infraestructura de esa región.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este 22 de agosto en el centro de Florencia. Según las autoridades el ataque no dejó víctimas fatales, pero sí produjo graves daños en la infraestructura circundante a la detonación.

“Causó daños estructurales en varios establecimientos comerciales y generó gran preocupación entre la ciudadanía”, señaló la Gobernación de Caquetá.

Investigan atentado terrorista en Florencia, Caquetá

En imágenes captadas por cámaras de seguridad se puede ver el instante en que tiene lugar la explosión, poniendo en alerta a varios ciudadanos que transitaban por el sector a esa hora.

Las autoridades ya adelantan las correspondientes investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables del crimen.

“Es un ataque directo contra la tranquilidad de nuestros ciudadanos, el desarrollo económico y el bienestar de la ciudadanía”, apuntó la Gobernación.

Por el momento no se descarta que los hechos estén relacionados con “presiones extorsivas” por parte de grupos criminales, situación que, según las autoridades, ha venido afectando “de forma grave” a comerciantes, empresarios y la comunidad en general.

Gobernación de Caquetá pide al Gobierno acciones urgentes tras atentado en Florencia

La Gobernación de Caquetá hace un llamado “urgente” al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, y a la fuerza pública, para redoblar esfuerzos en la lucha contra el crimen, y específicamente estas amenazas.

