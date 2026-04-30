Gremios alertan riesgo económico por escalada violenta en suroccidente del país

Los gremios económicos del departamento del Cauca emitieron una advertencia sobre el impacto creciente de la escalada violenta en el suroccidente del país.

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Este jueves, se registró un bloqueo de la vía Panamericana originado por la presencia confirmada de seis cilindros bomba en el municipio de Piendamó, sumado a combates en zona rural de Patía.

Aunque el cierre ha generado un trancón de hasta 14 kilómetros y retrasos de varias horas, el foco de preocupación está en las consecuencias acumuladas de estos hechos.

¿Qué advierten los gremios sobre la escalada violenta en el Cauca?

Los representantes de los sectores económicos advierten que la intensificación de acciones de las disidencias de las Farc está poniendo en riesgo el abastecimiento de combustible en los departamentos de Cauca y Nariño.

Esta situación se agrava por la dependencia de ambos territorios de la planta de Yumbo para el suministro de gasolina, lo que hace que cualquier interrupción en los corredores viales tenga efectos inmediatos.

De acuerdo con voceros gremiales, cerca de 700 estaciones de servicio dependen de este sistema logístico. En condiciones normales, cada estación recibe dos vehículos diarios de combustible. La persistencia de bloqueos, cierres y restricciones en las vías limita este flujo, generando alertas sobre un posible desabastecimiento en el corto plazo.

¿Cómo impacta la violencia a los sectores productivos y el empleo?

El sector cafetero también expresó su preocupación frente a las dificultades para transportar el producto hacia Buenaventura, principal punto de exportación. La imposibilidad de movilizar el café afecta directamente la cadena productiva del departamento, considerada una de sus principales fuentes económicas.

A nivel laboral, la situación también muestra efectos. Desde agencias de empleo se ha evidenciado una alta demanda, con alrededor de 1.500 personas participando en ferias recientes.

Los gremios coinciden en que la crisis actual ya no se limita al orden público, sino que tiene efectos directos en los ingresos, la operación empresarial y la estabilidad económica de la región.