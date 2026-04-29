CANAL RCN
Colombia Video

Trabajador del sector azucarero fue asesinado en medio de otro ataque terrorista en Cauca

Los hechos terroristas tienen azotado al suroccidente del Cauca desde hace varios días.

Noticias RCN

abril 29 de 2026
09:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Familiares de las víctimas que dejó la explosión en la vía Panamericana en el municipio de Cajibío hicieron un homenaje en Popayán. En las últimas horas, falleció uno de los heridos.

Los despiadados planes terroristas que descubrieron de alias Marlon, alfil de ‘Iván Mordisco’, en Cauca
RELACIONADO

Los despiadados planes terroristas que descubrieron de alias Marlon, alfil de ‘Iván Mordisco’, en Cauca

Hasta el momento, son 21 las víctimas mortales y 14 los lesionados. El llamado de la ciudadanía fue dirigido a las disidencias de las Farc y demás grupos armados para que dejen de causar zozobra en el Cauca y resto del suroccidente.

Cauca pide paz: el llamado de los habitantes

Entre los fallecidos, hubo 12 trabajadores cafeteros. Los ciudadanos fueron claros en mencionar que en Cauca se cultiva café y paz.

“Que pare la guerra. No queremos ver más fuertes ni familias destruidas. Queremos una unidad total y la paz”, declaró Sofía Pinzón, una de las vecinas que participó en el homenaje.

También le hicieron un llamado al Gobierno para que haga presencia en el departamento con cultura y educación.

Reciente atentado dejó un trabajador asesinado

Las pérdidas también se han percibido en la economía. Sectores como el hotelero y el campesinado han sentido el impacto. La vía Panamericana es uno de los corredores más importantes para el comercio.

“Alrededor del 65 % de disminución en ventas de restaurantes. Ocupación hotelera por el orden del 10 %, cuando el promedio nacional es del 54–55 %”, precisó el director del Consejo Ejecutivo y Gremial del departamento, Julián Torres.

Cauca pide paz: velatón en Popayán tras atentados que dejaron 21 víctimas mortales
RELACIONADO

Cauca pide paz: velatón en Popayán tras atentados que dejaron 21 víctimas mortales

Un efecto es el incremento en los precios de los productos. Hasta un 100 % han aumentado en las principales plazas del Cauca.

Los ataques no paran. En las últimas horas, delincuentes llegaron a una vereda en Caloto e incendiaron una cosechadora de caña de azúcar. En otro punto, se reportó el asesinato de un inspector de seguridad llamado Juan Carlos Ceballos, de 47 años.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, rechazó el crimen: “Un grupo de criminales armados atacó una patrulla de una empresa que presta seguridad a un ingenio azucarero (…) están matando a la gente que trabaja en el campo”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlántico

Fincas en Atlántico le estaban robando a diario $2.000 millones de agua al departamento con conexiones ilegales

Masacres en Colombia

Sicarios entraron a una casa y asesinaron a dos menores y a un joven de 21 años en Barrancabermeja

Bogotá

Niña está luchando por su vida tras recibir disparo en la cabeza de un vendedor de droga en Bogotá

Otras Noticias

Donald Trump

Trump sugiere que el bloqueo naval sobre los puertos de Irán podría estar activo durante meses

En el pasado, la República Islámica advirtió que mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz hasta que no se levante el bloqueo estadounidense.

Mundial de fútbol

Así están estafando con el álbum del Mundial 2026 en Colombia

Denuncian fraudes con álbum del Mundial 2026 en Colombia. ¿Cómo están operando los ciberdelincuentes?

América de Cali

Tigre vs. América de Cali, por Copa Sudamericana: hora y canal para ver EN VIVO🔴

Ministerio de Salud

MinSalud desautoriza la suspensión de servicios del Instituto de Cancerología a pacientes de Nueva EPS

Viral

Qué hay después de morir, según médium colombiana