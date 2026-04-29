Trabajador del sector azucarero fue asesinado en medio de otro ataque terrorista en Cauca

Familiares de las víctimas que dejó la explosión en la vía Panamericana en el municipio de Cajibío hicieron un homenaje en Popayán. En las últimas horas, falleció uno de los heridos.

Hasta el momento, son 21 las víctimas mortales y 14 los lesionados. El llamado de la ciudadanía fue dirigido a las disidencias de las Farc y demás grupos armados para que dejen de causar zozobra en el Cauca y resto del suroccidente.

Cauca pide paz: el llamado de los habitantes

Entre los fallecidos, hubo 12 trabajadores cafeteros. Los ciudadanos fueron claros en mencionar que en Cauca se cultiva café y paz.

“Que pare la guerra. No queremos ver más fuertes ni familias destruidas. Queremos una unidad total y la paz”, declaró Sofía Pinzón, una de las vecinas que participó en el homenaje.

También le hicieron un llamado al Gobierno para que haga presencia en el departamento con cultura y educación.

Reciente atentado dejó un trabajador asesinado

Las pérdidas también se han percibido en la economía. Sectores como el hotelero y el campesinado han sentido el impacto. La vía Panamericana es uno de los corredores más importantes para el comercio.

“Alrededor del 65 % de disminución en ventas de restaurantes. Ocupación hotelera por el orden del 10 %, cuando el promedio nacional es del 54–55 %”, precisó el director del Consejo Ejecutivo y Gremial del departamento, Julián Torres.

Un efecto es el incremento en los precios de los productos. Hasta un 100 % han aumentado en las principales plazas del Cauca.

Los ataques no paran. En las últimas horas, delincuentes llegaron a una vereda en Caloto e incendiaron una cosechadora de caña de azúcar. En otro punto, se reportó el asesinato de un inspector de seguridad llamado Juan Carlos Ceballos, de 47 años.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, rechazó el crimen: “Un grupo de criminales armados atacó una patrulla de una empresa que presta seguridad a un ingenio azucarero (…) están matando a la gente que trabaja en el campo”.