Detalles del cruel asesinato de un trabajador de un ingenio en Corinto, Cauca: el vehículo lo incineraron

La violencia armada en el norte del departamento de Cauca cobró una nueva víctima. Juan Carlos Ceballos, de 47 años, trabajador de seguridad privada de un ingenio azucarero, fue asesinado por disidencias de las Farc cuando cumplía labores de vigilancia en una zona de cultivos del municipio de Corinto.

El ataque ocurrió cuando Ceballos y tres compañeros adelantaban sus funciones de seguridad. El general William Rincón, comandante de la Policía Nacional, entregó detalles del caso:

Hay un intercambio de disparos entre un grupo y obviamente entre los vigilantes.

El hombre armado causó la muerte de Ceballos, dejó herido gravemente a otro trabajador y secuestró a dos empleados más.

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¿Quién era el trabajador del ingenio asesinado en Corinto, Cauca?

La víctima era padre de cuatro hijos menores de edad. Oriundo del norte del Cauca, Ceballos se desempeñaba como vigilante en el sector agroindustrial de la región. El vehículo en el que se movilizaban los trabajadores fue incinerado por los atacantes.

Tras el ataque, las disidencias de las Farc se llevaron al resto de trabajadores secuestrados.

Horas después, tropas del Ejército Nacional lograron ubicar y rescatar a los retenidos mediante operaciones con tecnología de drones en zonas rurales entre Corinto y Padilla. Uno de los liberados dijo:

Agradecerles la oportuna relación de nuestro Ejército Nacional, ya que llegaron a tiempo para nuestra liberación, ya que fuimos retenidos por grupos delincuenciales que delinquen en el sector.

Aterradora arremetida de las disidencias en Cauca

La presidenta de Asocaña, Claudia Calero, manifestó la grave situación que atraviesa la población.

"La gente en esa zona tiene zozobra, tiene miedo de ir a trabajar, de caminar las calles de sus municipios", y pidió que el gobierno, las autoridades y la sociedad civil se unan para rechazar con contundencia estos actos violentos.

Las operaciones militares continúan en la zona para ubicar a los responsables del crimen. Este nuevo ataque se suma a la ola de terrorismo que las disidencias de las Farc mantienen en el suroccidente colombiano, afectando principalmente a la población civil y al sector productivo del norte de Cauca.

Las autoridades mantienen dispositivos de seguridad reforzados mientras las comunidades exigen acciones contundentes para frenar la escalada de violencia que enluta nuevamente a familias trabajadoras de la región.