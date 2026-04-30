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¿Por qué la Interpol rechazó la solicitud de emitir circular roja contra Carlos Ramón González por escándalo en la UNGRD?

Mientras tanto, el proceso judicial en Colombia continúa en fase de acusación, pero sin el respaldo de una circular roja.

Noticias RCN

abril 30 de 2026
01:38 p. m.
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En una decisión inédita, Interpol rechazó la solicitud de Colombia para emitir una circular roja contra el prófugo Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, señalado por delitos de peculado y lavado de activos en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

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La organización internacional argumentó que, según el artículo 3 de su Estatuto, está prohibida de intervenir en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial.

La negativa se sustenta en el hecho de que González cuenta con asilo político en Nicaragua, lo que llevó a Interpol a considerar que la petición podría tener un trasfondo político.

Con esta decisión, el exfuncionario podrá desplazarse por distintos países sin ser requerido por las autoridades internacionales, pese a que enfrenta un proceso judicial en Colombia.

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Víctimas anuncian acción judicial

Tras la revelación de Noticias RCN, las víctimas del caso manifestaron sentirse burladas y anunciaron que interpondrán una acción de tutela contra Interpol Colombia. El objetivo es esclarecer las razones de la negativa y evitar que se vulneren sus garantías en el proceso.

El caso ha generado indignación, pues González es considerado uno de los principales cerebros de la corrupción en el país.

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Según testimonios, habría ordenado la entrega de 4.000 millones de pesos a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, hechos que lo vinculan directamente con graves irregularidades en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Expertos cuestionan la decisión

Consultados por este medio, expertos en derecho internacional señalaron que la decisión de Interpol genera un choque jurídico. Argumentan que los delitos atribuidos a González son comunes y no deberían estar amparados por un asilo político. “El caso no es político, es corrupción. El asilo no debería blindar a quien enfrenta cargos por delitos ordinarios”, explicó uno de los especialistas.

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Mientras tanto, el proceso judicial en Colombia continúa en fase de acusación, pero sin el respaldo de una circular roja, lo que deja al exfuncionario en libertad de movimiento internacional y plantea un nuevo desafío para las autoridades nacionales en la lucha contra la corrupción de alto nivel.

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