Los candidatos que han querido acercarse a ‘Pechy Players’: ¿Cuál fue su respuesta?

Edwin Brito es uno de los aspirantes al Congreso que más eco ha hecho.

febrero 24 de 2026
09:13 p. m.
Uno de los personajes más populares en esta contienda electoral es Edwin Brito, más conocido en redes sociales como ‘Pechy Players’. Hace pocos días, tuvo su espacio en La Mesa Ancha Electoral y conversó de varios temas.

Entre los diferentes asuntos, uno que no pasó desapercibido fue su candidato a la Presidencia. Respondió que Sergio Fajardo. Aunque, fue claro en mencionar que no quiere adherirse a ninguna campaña o que algún aspirante quiera sacarle provecho a su fama en redes sociales.

La entrevista de ‘Pechy Players’ en La Mesa Ancha Electoral

El Termómetro conoció que al menos cuatro campañas lo contactaron, pero él fue claro en negarse. Más allá del personaje jocoso y con dichos vulgares, es valioso conocer la historia como líder social de Brito.

Los líos y dudas en el Pacto Histórico

En el Pacto Histórico hay líos después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tumbara las listas a la Cámara por Bogotá para que se reorganizara según los resultados de las consultas, sin importar si son paritarias o no.

Ya llegó la primera demanda contra la lista del Senado. Piden que la ley sea para todos. Es decir, que si se reorganiza la lista según resultados para la Cámara por Bogotá, también lo sea para Senado.

El problema es que eso prácticamente significaría dejar por fuera a cuatro mujeres del Pacto Histórico. Además, se dice que Roy Barreras está dividiendo a la izquierda.

Lo cierto es que muchos son conscientes de la afectación que puede hacer Barreras por fuera midiéndose en las elecciones. Por eso, están planteando la posibilidad de que sea fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

El candidato definitivamente es Cepeda, pero creen que con Barreras haría una fórmula que abriría muchas puertas y suma posibilidades.

