¿Qué pasó con el cese multilateral? Grupos armados se combaten hasta la muerte en Arauca

El 1 de enero de 2023 el presidente Gustavo Petro empezó el año con una promesa que todos los colombianos quieren escuchar, pero sobre todo vivir.

“Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones”, trinó Gustavo Petro y concluyó: “La paz total será una realidad”

En el marco de la paz total que abandera la administración de Gustavo Petro, el Gobierno Nacional prometió nada más y nada menos que el cese de las actividades violentas por parte de los grupos mencionados y también el Ejército. ¿La intención? Aliviar a las comunidades que se ven afectadas en medio de los enfrentamientos y avanzar en los diálogos para lograr que Colombia deje de ser un país en guerra.

Pero, aunque en la teoría parece un sueño, la realidad y los hechos que se han conocido a tan solo 12 días del anuncio dan cuenta de un panorama distinto, y no muy alineado con la paz.

De acuerdo con el analista político Mauricio Jaramillo, cese en términos efectivos no hay, lo que hay es la aspiración, pero no se pudo llegar a concretar. "Ya sabemos el impase que tuvo Petro en Año Nuevo al anunciar este cese de seis meses que finalmente no se había formalizado con el ELN y vimos también lo que pasó en Arauca".

El experto hace referencia a dos hechos puntuales: el primero, que desde las comunicaciones del Ejército de Liberación Nacional aclaró que el anuncio del gobierno era una propuesta que sería analizada y que además ponía en crisis la mesa de diálogos. Prácticamente, desmintieron al mismo presidente e invalidaron el decreto que disponía una voluntad más "unilateral" que multilateral. Esto terminó en un nuevo anuncio de la administración, pero esta vez para dar marcha atrás y retomar las operaciones militares en contra del grupo insurgente. Esto es, según el experto, un completo desacierto, específicamente "haberlo hecho de manera unilateral, precipitada y en el afán de mostrar resultados. No se puede pasar por encima del interlocutor".

Y sobre Arauca, el pasado 10 de enero el municipio de Puerto Roldón vivió fuertes combates que dejaron una decena de personas muertas, al parecer, miembros de las disidencias de las Farc que cayeron en una emboscada del ELN. ¿Dónde está el cese multilateral?

Pero aunque hay desaciertos, también hay aciertos en los planes de paz del Gobierno. Para Jaramillo, el principal radica en la intención de expresar la voluntad estipulada en la Constitución del 91, en la que se define la paz como un fin esencial del Estado. "Los Gobiernos están obligados a buscar esto y de no poder conseguirlo deben intentar la humanización del conflicto, reducir en su mínima expresión a la guerra".

Paz total: ¿qué aprender del proceso de paz del gobierno Santos con las Farc?

En el país hay un precedente relativamente exitoso de lo que es adelantar un proceso de paz. Sin embargo, cabe mencionar que la situación es muy diferente frente a lo que pasó con Santos por dos razones: la primera, la naturaleza de las FARC, que era una guerrilla con más trayectoria en diálogos de paz y que contaba con una unidad de mando, mientras que el ELN es más confederado, tiene menos trayectoria en conversaciones y es más radical. La segunda, que Santos tenía más tiempo, con dos periodos presidenciales para cumplir su promesa, algo que no le ocurre a Gustavo Petro

Pero, aunque el proceso es distinto de fondo y forma, sí hay cosas que se podrían adoptar y es por ejemplo una agenda definida. Así lo explica Mauricio Jaramillo. "Santos y las Farc rápidamente dijeron qué iban a negociar y esa transparencia dio viabilidad. Dos, el acompañamiento internacional fue clave, y tres, la amplia participación con mesas temáticas. Esas son las tres grandes lecciones para aprender del proceso de paz previo".

¿Qué sigue para el Gobierno y el ELN?

"Lo que sigue para el Gobierno Nacional y el ELN es superar el impase". Pare esto es necesario volver a la mesa y definir un protocolo de comunicaciones. Los anuncios encontrados han sido uno de los grandes problemas de la administración de turno y no solo en materia de paz. Por esto es necesario que haya comunicados u anuncios conjuntos. "El ELN está esperando que se liberen presos políticos y el Gobierno un gesto de paz", concluyó Jaramillo.

"En Colombia ha sido más efectivo negociar en medio de la guerra"

Lo demuestra la historia reciente. En Colombia ha sido más efectivo negociar en medio de la guerra porque cuando se pactan des escalamientos siempre tiende a haber acusaciones. "Si se rompe la tregua, que puede ocurrir por un mando medio, el proceso queda tambaleante. Con santos se negoció en medio de la guerra y fue muy doloroso, el mismo lo dijo, por ejemplo la guerrilla mató a ocho policías en Cauca en 2013 y muchas personas pidieron levantar la mesa, pero él dijo que no".