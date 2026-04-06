CANAL RCN
Tendencias

Alejandro Estrada reveló que ya no se habla con Tebi Bernal ni Alexa Torres

El ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia reveló la situación actual de su amistad con los jugadores.

Alejandro Estrada y Tebi
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

junio 04 de 2026
07:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El triunfo de Alejandro Estrada ha generado gran conmoción en el país, pues el actor se convirtió en una de las estrellas de la farándula más recordadas tras protagonizar uno de los momentos más impactantes de la televisión nacional durante la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Pero las polémicas para la tercera temporada no se hicieron esperar ya que su amistad con Alexa Torres y Tebi Bernal se ha visto empañada tras presuntos disgustos que los ha llevado a distanciarse durante sus primeros días en el mundo exterior.

Olas Sonoras 2026: Tony Dize encabeza el cartel del festival en el Caribe colombiano
RELACIONADO

Olas Sonoras 2026: Tony Dize encabeza el cartel del festival en el Caribe colombiano

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Tebi y Alexa?

Las preguntas no se han hecho esperar por parte de su amplia comunidad de fanáticos, quienes manifestaron sentir inquietud por conocer detalles, de primera mano, de lo que fue vivir por más de cuatro meses aislado de la realidad.

Una de las respuestas más impactantes correspondió al anuncio que hizo al afirmar que actualmente no conversa ni con Alexa ni Tebi ya que manifestó sentirse “dolido” por lo ocurrido. No obstante, afirmó su interés por sostener una charla más adelante para poder solventar los malentendidos.

“Estoy un poco dolido por el tema que sucedió con Tebi y Alexa, pero yo los quiero por lo que viví adentro, los quiero y mucho. Eventualmente espero poder tener una conversación con ellos más sólida cuanto yo haya entendido el contexto de muchas cosas y me haya tomado mi tiempo”, afirmó el actor.

Dicha declaración se suma a otras confesiones con las que el hombre reveló haber sentido inconformidad con el trabajo que hizo Alexa durante su campaña dentro de La Casa de los Famosos Colombia. Según el actor, sus estrategias no fueron las adecuadas para lo que se requería en aquel instante.

“Me arrepiento”: expareja de Alexa se arrepintió de lanzarle ropa interior femenina a Juanda Caribe
RELACIONADO

“Me arrepiento”: expareja de Alexa se arrepintió de lanzarle ropa interior femenina a Juanda Caribe

¿Alejandro Estrada repartirá el premio?

Otra de las polémicas que se han desatado han corrido por cuenta de la decisión de Alejandro de no compartir los 400 millones de pesos que obtuvo como premio mayor, pues, al parecer, se había hecho un acuerdo con el que presuntamente la ganancia sería repartida.

No obstante, el hombre reveló que su ganancia será disfrutada de manera individual por lo que fanáticos afirmaron que esta podría ser otra de las razones por las que su amistad con Tebi y Alexa se vio perjudicada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

Olas Sonoras 2026: Tony Dize encabeza el cartel del festival en el Caribe colombiano

Redes sociales

“Me arrepiento”: expareja de Alexa se arrepintió de lanzarle ropa interior femenina a Juanda Caribe

Viral

Aida Quilcué le respondió a Westcol y anunció un esperado stream

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Confirmadas las Fan Zone para ver a Colombia en el Mundial

Estas son las ciudades donde podrá ver a Colombia en pantalla gigante en las Fan Zone.

Santander

Hombre atacado por enjambre de abejas fue trasladado de urgencia a Bucaramanga

El hecho se registró cuando un enjambre de abejas que habitaba en un árbol del sector atacó al hombre.

Accidente aéreo

Avión colapsó mientras estaba estacionado: todo quedó en video

Nequi

Los pagos de Nequi por PSE dejarán de funcionar temporalmente: conozca la fecha y el horario

Cuidado personal

¿Cómo conservar la energía durante el día?: expertos recomiendan opciones naturales