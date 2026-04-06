Alejandro Estrada reveló que ya no se habla con Tebi Bernal ni Alexa Torres

El triunfo de Alejandro Estrada ha generado gran conmoción en el país, pues el actor se convirtió en una de las estrellas de la farándula más recordadas tras protagonizar uno de los momentos más impactantes de la televisión nacional durante la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Pero las polémicas para la tercera temporada no se hicieron esperar ya que su amistad con Alexa Torres y Tebi Bernal se ha visto empañada tras presuntos disgustos que los ha llevado a distanciarse durante sus primeros días en el mundo exterior.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Tebi y Alexa?

Las preguntas no se han hecho esperar por parte de su amplia comunidad de fanáticos, quienes manifestaron sentir inquietud por conocer detalles, de primera mano, de lo que fue vivir por más de cuatro meses aislado de la realidad.

Una de las respuestas más impactantes correspondió al anuncio que hizo al afirmar que actualmente no conversa ni con Alexa ni Tebi ya que manifestó sentirse “dolido” por lo ocurrido. No obstante, afirmó su interés por sostener una charla más adelante para poder solventar los malentendidos.

“Estoy un poco dolido por el tema que sucedió con Tebi y Alexa, pero yo los quiero por lo que viví adentro, los quiero y mucho. Eventualmente espero poder tener una conversación con ellos más sólida cuanto yo haya entendido el contexto de muchas cosas y me haya tomado mi tiempo”, afirmó el actor.

Dicha declaración se suma a otras confesiones con las que el hombre reveló haber sentido inconformidad con el trabajo que hizo Alexa durante su campaña dentro de La Casa de los Famosos Colombia. Según el actor, sus estrategias no fueron las adecuadas para lo que se requería en aquel instante.

¿Alejandro Estrada repartirá el premio?

Otra de las polémicas que se han desatado han corrido por cuenta de la decisión de Alejandro de no compartir los 400 millones de pesos que obtuvo como premio mayor, pues, al parecer, se había hecho un acuerdo con el que presuntamente la ganancia sería repartida.

No obstante, el hombre reveló que su ganancia será disfrutada de manera individual por lo que fanáticos afirmaron que esta podría ser otra de las razones por las que su amistad con Tebi y Alexa se vio perjudicada.