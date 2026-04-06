Avión colapsó mientras estaba estacionado: todo quedó en video

Un avión de Lufthansa sufrió un inesperado incidente mientras permanecía estacionado en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania. La aeronave colapsó parcialmente después de que su tren de aterrizaje se replegara de forma repentina, dejando varios trabajadores heridos y una escena que quedó registrada en video.

El hecho ocurrió cuando el Boeing 787-9 Dreamliner se preparaba para cubrir un vuelo con destino a Los Ángeles. Aunque los pasajeros aún no habían abordado, miembros de la tripulación y personal de tierra se encontraban dentro y alrededor de la aeronave al momento de la emergencia.

¿Qué pasó con el avión de Lufthansa en Frankfurt?

Según confirmó la aerolínea alemana, el incidente se presentó mientras el avión estaba en posición de estacionamiento en una de las plataformas del aeropuerto.

De manera inesperada, el tren de aterrizaje se replegó, provocando que la aeronave descendiera bruscamente y quedara inclinada sobre la pista. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento posterior al colapso y la rápida reacción de los equipos de emergencia.

La situación generó preocupación debido a que se trata de un Boeing 787-9 Dreamliner, uno de los modelos más modernos utilizados actualmente por la compañía aérea.

Los pasajeros todavía no habían iniciado el proceso de embarque, un factor que evitó consecuencias mayores dentro de la aeronave.

¿Hubo personas heridas tras el colapso?

Lufthansa informó que varios integrantes de la tripulación y trabajadores del personal de tierra resultaron lesionados durante el incidente.

Los afectados recibieron atención médica en el lugar mientras técnicos especializados y equipos de apoyo acudieron para asegurar la zona y comenzar las inspecciones correspondientes.

Por ahora, la compañía no ha precisado cuántas personas resultaron heridas ni la gravedad de las lesiones.

La aerolínea también anunció que trabaja junto con las autoridades competentes para esclarecer qué provocó el fallo que ocasionó el repliegue inesperado del tren de aterrizaje.

El caso ha llamado especialmente la atención porque el avión involucrado forma parte de las incorporaciones más recientes de Lufthansa y apenas lleva algunos meses en operación.