CANAL RCN
Internacional

Avión colapsó mientras estaba estacionado: todo quedó en video

Video: avión se desplomó en aeropuerto antes de despegar. ¿Qué pasó?

video avion accidente estacionado
Fotos: X Alerta Mundial

Noticias RCN

junio 04 de 2026
06:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un avión de Lufthansa sufrió un inesperado incidente mientras permanecía estacionado en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania. La aeronave colapsó parcialmente después de que su tren de aterrizaje se replegara de forma repentina, dejando varios trabajadores heridos y una escena que quedó registrada en video.

Video| Estructura de puente se desprendió en aeropuerto en México
RELACIONADO

Video| Estructura de puente se desprendió en aeropuerto en México

El hecho ocurrió cuando el Boeing 787-9 Dreamliner se preparaba para cubrir un vuelo con destino a Los Ángeles. Aunque los pasajeros aún no habían abordado, miembros de la tripulación y personal de tierra se encontraban dentro y alrededor de la aeronave al momento de la emergencia.

¿Qué pasó con el avión de Lufthansa en Frankfurt?

Según confirmó la aerolínea alemana, el incidente se presentó mientras el avión estaba en posición de estacionamiento en una de las plataformas del aeropuerto.

De manera inesperada, el tren de aterrizaje se replegó, provocando que la aeronave descendiera bruscamente y quedara inclinada sobre la pista. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento posterior al colapso y la rápida reacción de los equipos de emergencia.

Mujer pisó una tapa floja y terminó dentro de una alcantarilla en Brasil: video
RELACIONADO

Mujer pisó una tapa floja y terminó dentro de una alcantarilla en Brasil: video

La situación generó preocupación debido a que se trata de un Boeing 787-9 Dreamliner, uno de los modelos más modernos utilizados actualmente por la compañía aérea.

Los pasajeros todavía no habían iniciado el proceso de embarque, un factor que evitó consecuencias mayores dentro de la aeronave.

¿Hubo personas heridas tras el colapso?

Lufthansa informó que varios integrantes de la tripulación y trabajadores del personal de tierra resultaron lesionados durante el incidente.

Los afectados recibieron atención médica en el lugar mientras técnicos especializados y equipos de apoyo acudieron para asegurar la zona y comenzar las inspecciones correspondientes.

Por ahora, la compañía no ha precisado cuántas personas resultaron heridas ni la gravedad de las lesiones.

La aerolínea también anunció que trabaja junto con las autoridades competentes para esclarecer qué provocó el fallo que ocasionó el repliegue inesperado del tren de aterrizaje.

VIDEO| Pasajero intentó abrir la puerta de un avión y desató el pánico
RELACIONADO

VIDEO| Pasajero intentó abrir la puerta de un avión y desató el pánico

El caso ha llamado especialmente la atención porque el avión involucrado forma parte de las incorporaciones más recientes de Lufthansa y apenas lleva algunos meses en operación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Video| Estructura de puente se desprendió en aeropuerto en México

Estados Unidos

Estados Unidos sanciona al presidente Díaz-Canel y lo incluye en la Lista Clinton junto a su esposa y la familia Castro

Elecciones presidenciales 2026

Subsecretario de Estado de EE.UU advierte con quitar visas en Colombia por compra de votos en elecciones

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

Capturan en Cedritos a otro presunto implicado en el asesinato de Freddy Santiago Guzmán en Transmilenio

El crimen del estudiante de 19 años ocurrió el pasado 15 de abril en la estación Minuto de Dios de Transmilenio.

Nequi

Los pagos de Nequi por PSE dejarán de funcionar temporalmente: conozca la fecha y el horario

Nequi anunció una suspensión temporal de los pagos por PSE debido a labores de mantenimiento. Conozca la fecha, el horario de la interrupción y qué servicios seguirán funcionando durante ese periodo.

Redes sociales

“Me arrepiento”: expareja de Alexa se arrepintió de lanzarle ropa interior femenina a Juanda Caribe

Atlético Nacional

Atlético Nacional devolverá el dinero a quienes no crean en la remontada ante Junior

Cuidado personal

¿Cómo conservar la energía durante el día?: expertos recomiendan opciones naturales