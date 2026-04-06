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Hombre atacado por enjambre de abejas fue trasladado de urgencia a Bucaramanga

El hecho se registró cuando un enjambre de abejas que habitaba en un árbol del sector atacó al hombre.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
06:38 p. m.
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Un hombre permanece bajo pronóstico reservado luego de sufrir más de 200 picaduras de abejas en el barrio Santa Bárbara del municipio de Lebrija.

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La víctima fue remitida de urgencia a una clínica de Bucaramanga, donde recibe atención especializada tras la gravedad del ataque.

Emergencia en el barrio Santa Bárbara

El hecho se registró cuando un enjambre de abejas que habitaba en un árbol del sector atacó al hombre, ocasionándole múltiples lesiones.

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La situación generó alarma entre los habitantes de la zona, quienes solicitaron apoyo inmediato de los organismos de socorro.

Traslado y estado de salud

Debido a la magnitud de las picaduras, el afectado fue trasladado a Bucaramanga para recibir tratamiento avanzado. Los médicos confirmaron que su condición es delicada y permanece bajo observación, mientras se evalúa la evolución de su estado de salud.

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