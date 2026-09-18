“Su rol era someter a las niñas a abortos forzados”: habla víctima de las FARC sobre Sandra Ramírez

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una decisión histórica al citar a declarar a Sandra Ramírez, excongresista y exintegrante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Cuando estuvo en el grupo armado era conocida con el alias de Griselda Lobo.

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Ramírez, quien fue la esposa de Manuel Marulanda Vélez (el que por muchos años fue el máximo comandante), se desempeñó como enfermera en las FARC. Enfrenta señalamientos directos de las víctimas que la acusan de participar en graves violaciones a los derechos humanos.

Sandra Ramírez citada por la JEP

Una de las víctimas es Deisy Guanaro, quien fue reclutada a los 11 años y permaneció tres años en el grupo armado. Noticias RCN habló en exclusiva con ella.

“Era enfermera y su rol era someter a las niñas que quedábamos en estado de embarazo a abortos forzados. Ella montó un imperio criminal dentro de las FARC con esos abortos de las niñas que éramos abusadas”, narró Guanaro.

También reveló que Ramírez la obligó a desfilar en ropa interior al frente de los comandantes que integraban el Secretariado. Posteriormente, la abusaron sexualmente, siendo alias Pablo Catatumbo uno de los implicados en estos aberrantes crímenes.

La historia de Deisy: víctima de las FARC y perseguida

Guanaro fue la primera mujer en alzar su voz públicamente en contra de Ramírez, lo cual hizo que fuera blanco de amenazas que la hicieron vivir varios años en la clandestinidad: “Mi vida se transformó en una persecución. Me querían silenciar”.

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Mi lucha ha sido visibilizar esta tragedia y empieza desde mi propia historia de vida. Mi gran deseo y la solicitud que le hice a la JEP es que se incluyera a Sandra Ramírez en el caso 07.

Tras conocer la decisión de citarla a declarar, Guanaro la destacó al considerar que es un gran paso para que se esclarezca lo ocurrido: “Cuando se tiene la verdad en las manos, siempre triunfará. Que esta mujer acuda y acepte lo que nos sometió a miles de niñas”.