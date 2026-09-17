Cámaras de seguridad captaron el asesinato a quemarropa de un hombre de 61 años en Cesar: esto se sabe

El hecho ocurrió durante la noche del lunes 14 de septiembre y quedó registrado en video, material que ahora está en poder de las autoridades y es analizado como una de las principales evidencias para esclarecer el homicidio.

La víctima, conocida en la zona con el alias de Mocho, murió horas después debido a la gravedad de las heridas.

¿Cómo fue el asesinato de un hombre de 61 años en Cesar?

En las imágenes se observa el momento en que dos personas que se movilizaban en una motocicleta habrían llegado hasta el lugar donde se encontraba la víctima.

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por las autoridades, una mujer habría identificado y llamado Muñoz Vizcaíno.

Posteriormente, habría sacado un arma de fuego y disparado en varias oportunidades contra la víctima.

El video es ahora una pieza clave para los investigadores, quienes buscan identificar plenamente a los involucrados y establecer cómo se planeó y ejecutó el ataque.

La víctima recibió varios impactos de bala

Después de resultar gravemente herido, la víctima fue trasladada hasta la Clínica Sinais Vitais.

El hombre ingresó aproximadamente a las 7:50 de la noche, con heridas de arma de fuego en el abdomen, tórax, pierna izquierda y brazo derecho. Pese a los esfuerzos del personal médico por atenderlo, falleció cerca de las 10:50 de la noche.

Ya fueron capturadas tres personas por el asesinato de un hombre en Cesar

La investigación avanzó rápidamente después del homicidio. El comandante de la Policía del Cesar, Raúl Pérez, confirmó que el 16 de septiembre fueron capturadas tres personas que estarían relacionadas con el crimen.

Entre ellas estaría, según el oficial, quien habría conducido la motocicleta utilizada durante el ataque.

Puedo manifestarles además que la Policía no para su actuar y en una reacción inmediata ayer 16 de septiembre fueron capturados tres individuos relacionados con el hecho, uno de los cuales era el conductor de la motocicleta y otro portaba el automotor en el cual se cometió el hecho.

Las autoridades continúan buscando a una mujer a quien señalan de haber participado directamente en el homicidio.

Ofrecen recompensa por la mujer que desenfundó el arma contra el hombre

La Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Bosconia anunciaron una recompensa de hasta $10 millones por información que permita individualizar y ubicar a la mujer señalada por las autoridades.

Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, explicó que la recompensa hace parte de la articulación entre las autoridades departamentales y municipales.