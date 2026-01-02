Guía religioso habría abusado de varias mujeres: les proponía realizar supuestos rituales de sanación

La Fiscalía General de la Nación publicó este 2 de enero un comunicado en el que confirmó que un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un guía religioso identificado como John Jairo Leguia González.

Guía religioso habría abusado a varias mujeres en San Andrés

Esto, por presuntamente abusar sexualmente de varias mujeres que asistían a una iglesia en San Andrés, aprovechándose de la confianza que depositaban en él como pastor.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hombre habría utilizado su posición de liderazgo y reconocimiento dentro de la comunidad religiosa para engañar a las feligresas, a quienes citaba de manera individual con el pretexto de realizar rituales espirituales de sanación.

Durante estos encuentros, les proponía supuestos actos religiosos en los que debían despojarse de su ropa para la aplicación de un aceite que presentaba como “ungido”.

Según el material probatorio recopilado por las autoridades, las víctimas quedaban en un estado de indefensión al creer que se trataba de prácticas espirituales legítimas.

En ese contexto, el procesado presuntamente las persuadía y coaccionaba para someterlas sexualmente, haciéndoles creer que los abusos formaban parte del ritual religioso.

La investigación da cuenta de que al menos cuatro mujeres habrían sido víctimas de este tipo de agresiones.

A la cárcel sujeto que abusaba de mujeres en rituales espirituales

RELACIONADO A la cárcel hombre de 52 años que abusó al nieto de su pareja en Meta

Tras recopilar las denuncias y los elementos de prueba, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, adscrito a la Seccional San Andrés Islas, le imputó a Leguia González los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra. No obstante, una jueza penal de control de garantías consideró que existían los elementos suficientes para imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad, por lo que deberá permanecer recluido en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.