CANAL RCN
Colombia

A la cárcel sujeto que asesinó a golpes a su propia madre el día de las velitas

El sujeto había informado a las autoridades que su madre había fallecido por causas naturales, pero las investigaciones revelaron algo distinto.

Noticias RCN

enero 02 de 2026
11:24 a. m.
Un juez penal de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre identificado como Juan Gabriel Villalobos Valencia, señalado de ser responsable de la muerte de su madre en hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca.

Hombre asesinó a golpes a su mamá en Valle del Cauca

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el hombre habría intentado desviar la atención de las autoridades al informar que la mujer falleció por causas naturales, argumentando que padecía graves problemas de salud y limitaciones físicas.

Sin embargo, las diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) revelaron un panorama muy distinto.

La inspección técnica al cuerpo y los resultados de la necropsia evidenciaron múltiples lesiones de consideración en varias partes del cuerpo, compatibles con una agresión violenta.

Según el material probatorio, la víctima presentaba traumatismos severos ocasionados por golpes propinados con un objeto contundente en zonas como la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas.

Además, las labores de policía judicial permitieron establecer que la mujer se encontraba en condiciones de abandono, ya que no recibía alimentación adecuada ni los medicamentos necesarios para su estado de salud.

Las autoridades también determinaron que permanecía aislada y encerrada, presuntamente para impedir que tuviera contacto con los vecinos.

Villalobos Valencia fue capturado en el corregimiento de Mediacanoa, área rural de Yotoco, en un operativo conjunto entre el CTI y la Policía Nacional.

A la cárcel sujeto que asesinó a golpes a su madre en Valle del Cauca

Posteriormente, un fiscal de la Seccional Valle del Cauca le imputó el delito de feminicidio agravado y solicitó su reclusión preventiva, solicitud que fue avalada por el juez del caso.

El procesado continuará privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

