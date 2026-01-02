CANAL RCN
Usuarios de TransMilenio pagarían $213.000 al mes con el nuevo aumento del pasaje

La ciudadanía permanece atenta a las negociaciones con la expectativa de que se reduzca el aumento o se encuentren alternativas de financiación

enero 02 de 2026
11:48 a. m.
Un borrador de decreto plantea aumentar en $350 pesos la tarifa de TransMilenio en Bogotá, lo que llevaría el pasaje a $3.550 pesos, cifra superior al incremento de $250 inicialmente proyectado para 2026.

La medida generó tensión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán, mientras cerca de cuatro millones de usuarios diarios esperan definiciones antes del 10 de enero.

Impacto económico en los usuarios

El ajuste tendría un fuerte efecto en el bolsillo de los ciudadanos. Un pasajero que utilice el sistema dos veces al día pagaría $7.100 pesos diarios, $213.000 mensuales y $2.556.000 al año, equivalente a poco más de un salario mínimo mensual vigente. El aumento anual frente a 2025 representaría $252.000 pesos adicionales para cada usuario frecuente.

“Si tiene alguna otra vuelta, pues obviamente es un valor alto, o sea, tienes que tener dinero para poder salir”, expresó uno de los usuarios consultados. Marisol, pasajera habitual, añadió: “Todos los que ganamos el mínimo nos impacta, porque aparte del pasaje también tenemos otras cosas, deudas, alimentación, los hijos, el cuidado pago de los hijos, todo”.

Debate entre Gobierno y Alcaldía

El incremento responde principalmente al aumento de los costos operativos del sistema, derivados del ajuste del salario mínimo. Sin embargo, la discusión se trasladó al plano político.

El presidente Petro aseguró que tiene disponibles $1.5 billones de pesos para evitar el alza, mientras Galán lo contradijo: “El Convenio de Cofinanciación de la Nación con el Distrito para Flota Eléctrica contempla un aporte de 938 mil millones de pesos. No los 1.5 billones que usted anuncia en su trino”. El alcalde agregó que esos recursos entrarían al sistema después de 2027, cuando se requieren fondos inmediatos.

Los usuarios, conscientes de que “todo sube”, manifestaron preocupación por la magnitud del incremento y la calidad del servicio. “Pienso que igualmente sigue siendo elevado para tan ineficiente servicio al ciudadano que se le brinda sobre este transporte público”, señaló otro pasajero.

La ciudadanía permanece atenta a las negociaciones entre el presidente y el alcalde, con la expectativa de que se reduzca el aumento o se encuentren alternativas de financiación que mitiguen el impacto en millones de bogotanos que dependen de TransMilenio para sus desplazamientos diarios.

