Bus con 40 pasajeros se volcó en la vía Sabanalarga–Medellín: siete personas resultaron heridas

Un bus que cubría la ruta entre Sabanalarga y Medellín, con 40 pasajeros a bordo, se volcó en la vía dejando un saldo inicial de siete personas heridas, según reportaron las autoridades.

Tres de los lesionados fueron remitidos al hospital de Santa Fe de Antioquia, mientras los demás recibieron atención en el lugar del accidente.

El alcalde de Olaya, Jesús David Hernández Londoño, confirmó que el hecho ocurrió en jurisdicción de su municipio y entregó un balance preliminar. “Nos reportan desde las horas de la mañana que un bus que venía de Sabanalarga se volcó en el costado de la vía de nuestro municipio. Iban 37 ocupantes, hasta el momento tenemos 20 heridos”, señaló.

Tres personas con heridas de gravedad fueron trasladadas a Santa Fe de Antioquia

El mandatario local explicó que “los heridos más graves los estamos trasladando hacia el municipio de Santa Fe de Antioquia, los de menor gravedad hacia Olaya, Liborina y Sopetrán”, destacando el apoyo logístico de los municipios vecinos en la atención de la emergencia.

Hernández Londoño agregó que “esperamos que no empeore la situación y damos fe de que se está atendiendo con prontitud, los bomberos están aportando para que se solucione el suceso”.

Sobre las causas del accidente, indicó que aún no hay claridad, aunque “al parecer hay un manchón de CPM”, y expresó su confianza en que “no haya ningún muerto” mientras se actualizan los reportes oficiales.