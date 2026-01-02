CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

Celebración de Año Nuevo dejó 391 quemados con pólvora en el país: cifra de menores es alarmante

Los datos corresponden a los reportes recibidos por el INS entre las 2 de la tarde del 31 de diciembre y la misma hora del 1 de enero.

Noticias RCN

enero 02 de 2026
07:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, según el Instituto Nacional de Salud, 1.419 personas resultaron lesionadas con pólvora en el país. De ellas, 428 fueron menores de edad.

De acuerdo con el más reciente informe, entre las 2 de la tarde del 31 de diciembre y la misma hora del 1 de enero, fueron 391 los quemados por la manipulación de pirotecnia.

Riñas, quemados y detenidos: Autoridades de Antioquia compartieron balance de seguridad durante Navidad
RELACIONADO

Riñas, quemados y detenidos: Autoridades de Antioquia compartieron balance de seguridad durante Navidad

Sobre los casos de afectación a menores, 52 de ellos se encontraban acompañados por adultos bajo los efectos del alcohol.

Las zonas más afectadas por el uso de pólvora

Antioquia (182), Nariño (131) y Bogotá (104) fueron los departamentos con mayor cantidad de afectados. Mientras que las ciudades con más casos fueron Medellín (72), Pasto (48), Cúcuta (39), Neiva (18), Montería (19) y Pereira (15).

Los totes y voladores fueron los artefactos principalmente asociados con las lesiones. Además, se registraron 7 intoxicaciones por fósforo blanco.

En Antioquia, un bebé de 1 año resultó lesionado por pólvora. Atlántico y Valle del Cauca también tuvieron números críticos durante estas celebraciones.

Por ahora, las autoridades refuerzan los controles en todo el país, con el fin de prevenir tragedias de cara al puente de Reyes.

Alarmante cifra de quemados con pólvora: hay multas por uso irresponsable
RELACIONADO

Alarmante cifra de quemados con pólvora: hay multas por uso irresponsable

Una tragedia que se repite cada año

La temporada navideña de 2025 demostró un aumento del 10,4% en el número de casos de quemados por pólvora en el país, una tragedia que año a año se repite.

Pero no solo es el riesgo que representa la manipulación irresponsable de pirotecnia para la integridad humana; desde que inició diciembre, ciudades como Cali, Bogotá y Medellín reportaron graves afectaciones sobre la fauna silvestre e, incluso, la muerte de mascotas por estrés ocasionado por el sonido de la pólvora.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Alarmante: más de 500 fallecidos afiliados a la Nueva EPS por la grave crisis de salud

Defensoría del Pueblo

Defensoría pide garantizar atención médica y entrega oportuna de medicamentos

Enfermedades

Reconocida actriz en Colombia tuvo que someterse a una extracción urgente de biopolímeros

Otras Noticias

Peajes

Estos son los 7 peajes que se eliminarán en Colombia en 2026: anuncio oficial

Confirmaron eliminación de siete peajes en corredor vial a partir de 2026: saldrán de operación.

Cali

Incendio deja 200 damnificados en el oriente de Cali

Los afectados reportan haber perdido enseres, ropa y todas sus pertenencias.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 2 de enero de 2026

Incendios

Suiza enfrenta la identificación de víctimas tras incendio en Crans-Montana

Independiente Santa Fe

Junior vs. Santa Fe: ¿cuánto dinero recibe el campeón de la Superliga 2026?