Celebración de Año Nuevo dejó 391 quemados con pólvora en el país: cifra de menores es alarmante

Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, según el Instituto Nacional de Salud, 1.419 personas resultaron lesionadas con pólvora en el país. De ellas, 428 fueron menores de edad.

De acuerdo con el más reciente informe, entre las 2 de la tarde del 31 de diciembre y la misma hora del 1 de enero, fueron 391 los quemados por la manipulación de pirotecnia.

Sobre los casos de afectación a menores, 52 de ellos se encontraban acompañados por adultos bajo los efectos del alcohol.

Las zonas más afectadas por el uso de pólvora

Antioquia (182), Nariño (131) y Bogotá (104) fueron los departamentos con mayor cantidad de afectados. Mientras que las ciudades con más casos fueron Medellín (72), Pasto (48), Cúcuta (39), Neiva (18), Montería (19) y Pereira (15).

Los totes y voladores fueron los artefactos principalmente asociados con las lesiones. Además, se registraron 7 intoxicaciones por fósforo blanco.

En Antioquia, un bebé de 1 año resultó lesionado por pólvora. Atlántico y Valle del Cauca también tuvieron números críticos durante estas celebraciones.

Por ahora, las autoridades refuerzan los controles en todo el país, con el fin de prevenir tragedias de cara al puente de Reyes.

Una tragedia que se repite cada año

La temporada navideña de 2025 demostró un aumento del 10,4% en el número de casos de quemados por pólvora en el país, una tragedia que año a año se repite.

Pero no solo es el riesgo que representa la manipulación irresponsable de pirotecnia para la integridad humana; desde que inició diciembre, ciudades como Cali, Bogotá y Medellín reportaron graves afectaciones sobre la fauna silvestre e, incluso, la muerte de mascotas por estrés ocasionado por el sonido de la pólvora.