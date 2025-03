"No soy la amiga de Laura Sarabia ni soy como ella": Francia Márquez, sin ataduras, en Noticias RCN

La vicepresidenta Francia Márquez es el personaje del momento. Fue protagonista del consejo de ministros del pasado 4 de febrero, aquel que demostró la implosión del Gobierno.

Asegura que no sirve para guardar silencio cuando algo no está bien y en efecto, en esta entrevista decidió hablar de muchos temas, lo que pasó con el Ministerio de la Igualdad, su relación con Laura Sarabia y Armando Benedetti. Además, de sus aspiraciones presidenciales.

¿Cómo la reciben las comunidades?¿Le parece que hay algo de decepción? ¿Le frustra que pudo a ver sido el cambio más rápido y no lo ha sido?

Yo creo que la gente me recibe con mucha esperanza. Creo que hay una burocracia institucional que no empieza con este gobierno, ha existido siempre y transformar esa burocracia para priorizar inversión, priorizar recursos que antes se ponían en otros lugares para traerlos a estos territorios siempre cuesta un esfuerzo y estos son territorios que han estado abandonados históricamente, así que tantos años de exclusión y de marginalidad no se transforman tan ligeramente como uno quisiera, pero hemos hecho un esfuerzo grande en priorizar inversión.

Cuando llegué y creé el Ministerio de Igualdad lo primero que pensé fue en el agua para la gente del pacífico colombiano, la Amazonía, de territorios excluidos y por eso creamos una institución que permita llevar soluciones de agua potable y saneamiento básico en las zonas más vulnerables de este país.

Si usted no hubiera hablado en ese momento en el consejo de ministros, sus colegas no lo hubieran hecho. ¿Qué pensó? ¿Qué sintió?

Creo que me he caracterizado siempre por hablar con transparencia, con honestidad y tal vez para muchos en política eso no es bueno, eso es desventajoso.

Yo no soy una mujer de cálculos políticos, entonces, lo que dije en el consejo de ministros es parte de la autocrítica que siempre he tenido en el Gobierno desde el inicio.

¿Ya se lo había dicho al presidente, a los ministros?

Siempre he tenido discusiones. Con algunos (ministros) hemos tenido compromisos, tengo que decir que lo que llevo de estos tres años de gobierno, algunos ministros han dicho ministra vamos, hagámosle, otros no tanto, sin embargo, digo que siempre he tenido una postura crítica y también de reconocer el esfuerzo y trabajo que cada persona hace en el Gobierno.

Así que, lo que ustedes escucharon en el consejo de ministros para mí no es nuevo, lo nuevo es que fue transmitido. Fue una sorpresa para todos, pero también para mí es la posibilidad de hablarle con honestidad al país.

En el consejo de ministros dijo cuésteme lo que me cueste…¿Qué le ha costado?

No creo que sea un costo hablar, o por lo menos yo sé de dónde vengo. Vengo del lugar del silenciamiento y yo he sido así, una mujer caucana, donde la luchas en medio del conflicto armado han sido duras, donde me tocó enfrentarme a actores armados para defender nuestro territorio, vengo de un territorio donde nos hemos hecho a pulso.

Hablar siempre ha sido para mí lo único que tengo y lo único que tenemos es la voz y cuando hay errores hay que reconocerlos. Hoy soy la vicepresidenta, salí del Ministerio de la Igualdad y la Equidad.

¿Ese ha sido un costo?

No, no creo. Yo ya estaba en la decisión de no continuar como ministra de la Igualdad y la Equidad. Fui designada ministra literal con un papel, hoy digo: -creo que no debí haber aceptado-, pero también estoy orgullosa de que creamos una institución con programas pensados en la gente más excluida y marginada de este país.

¿Esa era la idea inicial?

Nosotros hicimos un acuerdo con el presidente y es que yo arrancaba gobernando una institución. Empezaba con el DPS, directora del DPS, y después se transformaba o cuando ya estuviera el ministerio creado yo asumía liderar el ministerio.

Eso no pasó, él tomó la decisión de poner a otras personas. Lo respeto porque es el presidente de la República, no me puse a discutir sobre eso, dije, listo, es una decisión aceptamos y vamos para adelante porque a mí lo que me importa es el cambio.

Al día siguiente del decreto que firmé, ya tenía más de 2.000 derechos de petición. Por obras, cuáles son las acciones del ministerio, un ministerio que existía solo en el papel. Para mí fue bastante abrumador.

Me tocó casi sola, poco apoyo tuve para crear esa institución, el apoyo del equipo que hoy digo, contamos con un equipo maravilloso de gente que llegó a aportar y que cree.

¿Qué le molesta de Armando Benedetti?

No he tenido mucha relación con Armando Benedetti, creo que no tengo nada contra él en lo personal y mis discusiones aquí no son personales, yo simplemente como mujer, como defensora de los derechos de las mujeres, vi las denuncias que en su momento hizo la esposa de él y por eso digo, esto es un tema que tiene que revisarse porque los derechos de las mujeres por encima de todo. No soy el juez tampoco y no soy la justicia (...) No tengo dificultades con Armando.

¿Y con Laura?

Con Laura tuve discusiones en términos del Dapre, ella era la directora del Dapre, y gran parte del trabajo que yo tenía que hacer en el ministerio dependía del Dapre, los decretos, el nombramiento de los funcionarios eso siempre fue retrasado. Tuve una hoja de vida, para publicar una hoja de vida se demoró dos o tres meses.

Siento que era forma de bloquearme en el Gobierno para no mostrar resultados rápidos y para mí eso fue muy desgastante y se lo dije en su momento.

A mí me da cosa porque es una mujer y muy joven y la verdad es muy inteligente, pero me frustra que entre mujeres no seamos aliadas para avanzar en los propósitos, sino que se vea una rivalidad en vez de ponerse en disposición de construir y esa fue mi experiencia con la doctora Laura.

¿La conversación con Laura Sarabia fue positiva?

Efectivamente tuvimos un diálogo, tengo que decir que no soy la amiga de Laura Sarabia y no soy como Laura Sarabia. Tendremos que seguir trabajando porque ella ahora es canciller y yo tengo dentro de las misiones delegadas por el presidente, tengo unas tareas que hacer en términos internacionales entre ellas la estrategia África – Colombia que será muy importante para este país dejar unas relaciones internacionales fortalecidas con el continente africano y en ese sentido tendremos que trabajar juntas. Mi reunión fue más en ese sentido.

¿La conversación no fue sanadora como dijo Laura Sarabia?

Yo no creo que haya que sanar, creo que ella es ministra de Relaciones Exteriores y yo soy vicepresidenta y nos toca juntarnos en medio de nuestras diferencias para avanzar en una responsabilidad que ella tiene y que tengo yo como vicepresidenta.

Si sabían que en la campaña estaban Laura Sarabia y Armando Benedetti. ¿Por qué hasta ahora levantar la voz?

Hay mucha gente que llegó al gobierno que yo no conozco. A Armando lo veía por televisión y lo vine a saludar y estuvimos juntos en distintos escenarios cuando arrancó la campaña y no conocía de sus experiencias sobre todo de las acusaciones que le habían hecho sobre violencias.

Tenía una tarea de ministra que tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de las mujeres, y venga la violencia contra las mujeres de donde venga, hay que rechazarla.

¿Preferiría no sentarse en la misma mesa con Armando Benedetti?

No puedo decir eso, soy la vicepresidenta de Colombia y tengo que hablar con todas las personas, con todo el gobierno y los funcionarios que el presidente designe.

Y sobre el presidente Gustavo Petro, ¿qué sensación le queda después de estos casi tres años?

Tenemos diferencias, pero para mí no es una desventaja. Yo sé que hay gente que quisiera ver este gobierno derrumbado, pero esa no soy. Yo no soy la que voy a hacerle el juego a quienes han querido que este gobierno fracase y eso no significa que no pueda decir las cosas que siento y que pienso pero siempre en términos de construir y de cumplir el mandato del pueblo colombiano y es hacer todo nuestro esfuerzo hasta el último día de gobierno para generar los cambios que Colombia necesita, se merece.

¿Cree que el presidente la oye?

Creo que me ha escuchado en algunos momentos, no siempre. Pero es natural, creo que tiene que escuchar a mucha gente no solamente a mí y no espero que solo me escuche a mi.

Confirma que va a mantenerse en la Vicepresidencia hasta el 7 de agosto de 2026

Sí, claro.

¿Ya no quiere ser candidata presidencial?

Lo he estado pensando, tanto que me dicen e insisten, pero no asumí un compromiso de país y era permanecer aquí como vicepresidenta,

No sé si más adelante el pueblo tome la decisión de que yo sea su presidenta y, si es así, asumiría esa responsabilidad con todo lo que eso implica, pero por ahora soy la vicepresidenta de Colombia y espero cumplir mi mandato.

Le anularon la personería jurídica de su partido 'Soy Porque Somos'

Respeto a las cortes, la decisión, aunque no la comparta. Creo que eso es una decisión que de alguna manera le silencia la voz a un pueblo que no ha tenido representación política y que no ha tenido voz en la representación del poder.

Soy una mujer negra y sé que estoy en un escenario de disputa de poder y sé que ocupar el poder tiene costos y todavía este país no acepta que soy la vicepresidenta y muchos me cobran todavía que haya llegado a ocupar un espacio que se considera nunca debí haber ocupado.

¿Quiénes?

Sectores del poder de todos lados.

Le parece buena idea una consulta popular para las reformas laboral y de salud

Ese es una herramienta que la Constitución creo, es costosa, pero es una herramienta que el pueblo es legítimo en usar. La discusión sobre las preguntas es otra discusión, será más adelante, pero por ahora creo que siempre es necesario una consulta popular o una acción de tutela que la gente la ha usado mucho.

¿La posibilidad de una conversación con María Fernanda Cabal y Paloma Valencia se mantiene?

Sí, claro. Son mujeres con puntos de vista distintos, son lideresas que respeto también. No compartimos que no entiendan la necesidad de que hay que construir por estos territorios, que no vean esta realidad.

Me gustaría invitarlas a que vengan conmigo a ver la realidad de la gente y se comprometan a decir, en medio de la diferencia, hay que construir.

Ella (Paloma Valencia) y yo somos del mismo departamento con historias diferentes, ella viene de una familia privilegiada y yo de una excluida. Somos dos mujeres de un mismo departamento con puntos de vista distintos pero mi invitación es que en medio de la diferencia se puede construir país.