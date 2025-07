Gustavo Bolívar: "Hasta dónde vamos a mover la línea ética"

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Esta vez el turno es para el candidato presidencial Gustavo Bolívar.

Durante la entrevista, el precandidato presidencial Gustavo Bolívar respondió sin rodeos a las inquietudes sobre la posible participación de Daniel Quintero, en la consulta del Pacto Histórico.

También abordó temas como los escándalos de corrupción en el Gobierno Petro y el uso de influenciadores pagos en campañas políticas.

¿Usted estaría dispuesto a medirse en una consulta con Daniel Quintero?

"Yo lo que le estoy preguntando a las reuniones que hemos tenido en el Partido Histórico, es hasta dónde vamos a mover la línea ética de los compromisos que tengamos los candidatos con la justicia. Si es por investigaciones, pues digamos que a todo mundo lo pueden investigar. Pero si son imputaciones, cuando ya la Fiscalía General de la Nación ha reunido suficientes elementos para pensar que una persona ha cometido un delito y lo llama a un juicio, yo creo que no deberíamos llevar la línea ética hasta allá. Porque se nos pueden colar candidatos en todo el país, con imputaciones"

¿Usted internamente está dando la pelea para que él no participe en el proyecto político del Pacto Histórico?

"No se sabe si él sea culpable o sea inocente, yo no lo estoy culpando. Pero si tiene unos problemas graves, resuélvalos. Y ahí sí ofrezca, si a la ciudadanía ofrezca una solución. Digamos cuál sería la política de él frente a la corrupción. ¿Cuál sería su autoridad moral para hablar de eso? Si hay tantos funcionarios suyos imputados por corrupción, incluso él mismo. Eso es a lo que me refiero"

¿Cree que en algún punto el presidente Gustavo Petro terminó rodeado por los minutos políticos tradicionales que en algún momento señaló?

"Para mí unos u otros han sido necesarios en diferentes etapas, ¿cierto? Lo que nosotros no podemos es comulgar todos con la misma práctica política. Por ejemplo, en mi caso, yo combato el clientelismo, combato la corrupción. Hay otras personas que son más flexibles con eso. Pero no quiere decir que sean malas, sino que entienden, por ejemplo, que las relaciones del Congreso con el presidente de la República son diferentes a las que podríamos hacer nosotros".

¿Por qué usted no fue más crítico cuando hizo parte del Gobierno Petro, a pesar de los escándalos de corrupción como los de la UNGRD?

"La corrupción es un problema estructural. Es muy difícil que 100 funcionarios, no sé cuáles, 3, 4, a veces 10 y ojalá no sean 20, que estén robando al Estado. Esto es un hecho, lo pude comprobar estando como director de Prosperidad Social. Hay gente que llega al Estado a deshacer negocios, a robar".

¿En un eventual gobierno suyo, usted nombraría a figuras como Roy Barreras o Armando Benedetti?

"No, pero podría nombrar a otra persona que ha estado mucho tiempo en el Congreso, como una Alexander López, gente de nuestra causa, que también se pueda relacionar con el Congreso. Yo a ellos no los nombraría".