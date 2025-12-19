Aterrador testimonio de militar que sobrevivió a la despiada masacre del ELN en Aguachica, Cesar
La cruel arremetida del ELN contra la Fuerza Pública dejó siete militares muertos y 31 heridos.
Noticias RCN
01:23 p. m.
En las últimas horas, Noticias RCN habló con uno de los valientes hombres que sobrevivió a la demencial arremetida del ELN en Aguachica, Cesar. Aun recuperándose, el soldado profesional Luis Eduardo Espinosa contó cómo fueron sorprendidos con explosivos cuando ya se alistaban para ir a descansar.
Me siento delicado, me duele mucho el cuerpo, la cabeza, los pies.
El cuerpo del soldado Luis Eduardo Espinosa, uno de los sobrevivientes del ataque a la base militar en la vereda El Juncal de Aguachica, Cesar, resiente la sevicia del ELN.
ELN atacó con explosivos a militares cuando iban a dormir
Eso fue de repente, ya habíamos terminado de formar y de un momento a otro se escuchaban los estruendos y todo el mundo empezó a correr, a gritar y cuando nos dimos descuenta nos cayeron los explosivos cerca.
El uniformado recordó que todo era confusión pasadas las 7:00 de la noche. Todos los militares se alistaban para formar cuando de repente sintieron la onda explosiva.
“Nos estábamos formando para la recogida, como todos los días nos hacen, para podernos ir a descansar”, dijo.
Sobreviviente de la masare del ELN aseguró que continuará luchando por el país
En medio de la tragedia, el soldado Espinosa recordó a su familia: “Un saludo para mi familia, que los extraño, me hacen mucha falta.
Las heridas del soldado Luis Eduardo Espinosa no se han curado. Un sentado en la sala de urgencias de la clínica de alta complejidad de Aguachica dejó claro que su compromiso es inquebrantable.
Tenga paciencia, todo va a salir bien. Vamos a salir bien y vamos a seguir combatiendo a esa gente que cada día nos hace daño.