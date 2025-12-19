“Lo que tenemos no nos alcanza”: comandante del Ejército tras ataque en Aguachica, Cesar

El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, reconoció las limitaciones operativas que enfrentan las Fuerzas Armadas ante el recrudecimiento de ataques terroristas en diferentes regiones del país.

Sus declaraciones llegan tras el ataque con drones en Aguachica y los acontecimientos violentos registrados en el Cauca.

Sobre el ataque en Aguachica, donde soldados resultaron heridos mientras descansaban en hamacas al aire libre, el general Cardozo explicó que “la única forma de poder proteger a estos hombres es a través de búnker, pero esa zona no tenía una dinámica operacional intensa”.

Según el oficial, la infraestructura del lugar estaba destinada a entrenamientos y carecía de búnkers o subterráneos porque no se tenían registros de amenaza en esta zona.

Por otro lado, el comandante del Ejército también admitió que las capacidades con las que cuenta actualmente la institución no son suficientes para poder proteger a todos los uniformados.

“El señor presidente, precisamente anoche, en el Consejo de Ministros, tomó la decisión de asignar más recursos para el sistema antidrones, que es una de las principales amenazas que tenemos ahora, porque efectivamente lo que tenemos no nos alcanza para poder proteger todos los cuarteles, las bases militares y las estaciones de Policía. Es una amenaza que llegó para quedarse, y que tenemos nosotros que adquirir esa capacidad tecnológica para poder enfrentarla de manera efectiva”, añadió.

Respecto al ataque en Buenos Aires, Cauca, el general admitió deficiencias en inteligencia militar.

“Pero inteligencia puntual, que es la que define realmente dónde los bandidos van a hacer qué, esa inteligencia no la teníamos. Cuando yo llegué allá, inmediatamente supimos de la situación y nos reunimos en el puesto de mando unificado, que se organiza inmediatamente con nuestra Policía, y lo primero que uno analiza como comandante es qué inteligencia había, qué sabíamos de ese evento puntual. Las inteligencias, pues tienen informaciones generales, tienen alertas generales, como hacen los organismos, pero puntual sobre determinado sitio no existía, y tener un soldado en cada metro del territorio no es posible. Sin inteligencia, complicado”, explicó.

"La seguridad en el país está compleja": comandante del Ejército

Ante la pregunta directa sobre si las Fuerzas Militares tienen capacidad suficiente para controlar la seguridad del país, Cardozo respondió: “La seguridad en el país está compleja, es difícil. Los bandidos hacen acciones terroristas. Esto no es nuevo. Los bandidos, cuando está terminando un Gobierno y está iniciando otro, quieren mostrarse fuertes y las acciones se vienen agudizando. Lo que estamos haciendo nosotros es fortaleciendo capacidades”.