¡Sorpresivo e importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 19 de diciembre de 2025! Así se cotizó

El precio del dólar en Colombia tuvo una Tasa Representativa del Mercado de 3.874,71 pesos durante este 19 de diciembre de 2025.

Esa tarifa indica que, respecto al día anterior (18 de diciembre de 2025), la Tasa Representativa del Mercado subió 7.94 pesos.

Sin embargo, a lo largo del día, el dólar en Colombia tuvo una tendencia a la baja y perdió varios pesos en el cierre.

¿Qué tanto bajó la divisa estadounidense sobre la 1:00 de la tarde de este 19 de diciembre de 2025? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 19 de diciembre de 2025

Apenas el dólar cerró en la tarde de este 19 de diciembre de 2025, el Banco de la República de Colombia informó que la última tasa fue de 3.822,300 pesos.

Por lo tanto, haciendo el comparativo con la Tasa Representativa del Mercado, el decrecimiento fue de 52.41 pesos.

Además, la entidad bancaria informó que la Tasa Promedio del Mercado a lo largo del día fue de 3.817,087 pesos y que se movieron 1.469,737 millones de dólares.

Con esos datos en el registro histórico, las casas de cambio están comprando y vendiendo los dólares a estos precios:

En Bogotá: 3.770 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.870 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

En Cali: 3.720 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.850 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

En Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

En Medellín: 3.690 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.840 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

Precio del dólar en Colombia: así varió la Tasa Representativa del Mercado durante esta semana

El dólar en Colombia abrió la semana por debajo de los 3.800 pesos, pero volvió a superar esa barrera desde el martes y se mantuvo.

Los cambios fueron los siguientes: