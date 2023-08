¿Quiénes son Gustavo de La Ossa y Germán Londoño, claves en el escándalo de Nicolás Petro?

La audiencia de imputación de cargos a Nicolás Petro y Day Vásquez puso en evidencia algunos nombres que serían clave en la investigación. Durante la diligencia se habló de contratos de la Fundación Conciencia Social y la Gobernación de Atlántico relacionados con un proyecto para adultos mayores. Habría comenzado en 2021 y buscaba brindar atención a través de la orientación psicosocial.

Pero este no sería el único. Según la Agencia de Periodismo Investigativo, API, esa misma entidad habría firmado 11 contratos más que sumarían cerca de 6.000 millones de pesos.

De acuerdo con la información del Registro Único Empresarial, RUES, esta fundación no tiene ánimo de lucro y se dedica a actividades “de apoyo a la educación, de atención en salud humana, asistencial y social para personas mayores y discapacitadas”. Su representante legal es Gustavo Vélez de la Ossa, un ingeniero industrial y fundador de la entidad que fue mencionado varias veces en las pruebas que la Fiscalía entregó para imputar cargos al hijo del presidente Petro.

Según la información de la agencia, el primer contrato habría sido celebrado 2017 “Fue el 16 de febrero de 2017 con la Alcaldía de Barranquilla por un término de nueve meses y un valor de $379.3 millones. El objeto fue aunar esfuerzos y recursos en el mejoramiento, fortalecimiento e inclusión en los servicios del sistema educativo de las poblaciones con necesidades educativas especiales en el distrito de Barranquilla”, dice API.

Luego, con la posesión de Nicolás Petro como diputado del Atlántico, se firmaron tres contratos más.

Las pruebas de la Fiscalía que mencionan a Gustavo de La Ossa

Aquí entró a la historia Day Vásquez, quien, según las pruebas entregadas por la Fiscalía, tenía contacto cercano con de la Ossa. Se presume que ambos acordaron una remuneración para los profesionales que iban a ejecutar uno de los contratos. Incluso se habló de la mamá de Day y su sueldo, que pasaría de 2 a 6 millones.

El personal contratado también era presuntamente acordado por Vásquez y Ossa. Así se escucha en un audio revelado por el ente acusador. “Hola Gustavo, ¿Cómo te ha ido? Pedro (Name) me dijo que ya había quedado todo organizado. Raúl me dijo que enviará a revisar todo mañana, pero que regresará el domingo o, si no, el lunes, él lo firma. Te envío la hoja de vida de ella para que la llames y eso”, dice Day.

Se presume que de estas actividades los implicados sacaban dinero. Esto también lo soportaría audios mostrados en la audiencia. En ellos Gustavo de la Ossa dijo: “estuve hablando con Pedro (Name) y a mí me preocupa, estamos trabajando con el 35% del presupuesto y esas cifras no cuadran. Yo mostré todo, ahí estaba Gabriel. Los $40 millones para nosotros y $120 para ti, eso no da. Yo tengo el cronograma desde el inicio al final, pero lo que dices no da”.

¿Qué responde Gustavo de La Ossa?

Gustavo Vélez de la Ossa se pronunció sobre esto hace pocos días y aseguró que la Fiscalía le había hecho una solicitud recientemente. “Yo entregué toda la información. Si las autoridades requieren otra información por parte mía, la van a tener”.

¿Quién es Germán Londoño, clave en el escándalo de Nicolás Petro?

Germán Londoño es un nombre que no es conocido para la opinión pública, pero, al parecer, sí por el Gobierno de Gustavo Petro, y por supuesto, por su hijo. Este hombre fue mencionado por Day Vásquez en la entrevista que destapó todo el escándalo en Revista Semana. “Nicolás le decía (a Germán): ‘Coge 100 para ti, cogemos para una oficina y el resto me lo entregan a mí’”.

En sus redes sociales tiene fotos al lado de la exministra Irene Vélez y Carolina Corcho, dos de las jefes de cartera que más respladó Gustavo Petro. También aparece junto a María Isabel Urrutia, Alejandro Gaviria y Nicolás Petro. Se cree que es cercano al hijo del presidente por los testimonios que entregó Day respecto a un momento de desespero en el que necesitaban mover un dinero. Ella le sugirió a Nicolás que le pidiera ayuda a Germán para trasladarlo. Según la mujer, él sería quien maneja las finanzas del hijo del presidente.

Londoño es administrador de empresas de profesión. Tiene una especialización en energía y gas y su experiencia apunta a empresas energéticas.

