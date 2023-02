Gustavo Petro atendió ola violenta en Yarumal: anunció ley de sometimiento para disidencias

Este miércoles en un consejo de seguridad en Yarumal, el presidente Gustavo Petro habló del cese al fuego y anunció un protocolo con las disidencias de las FARC. Además, aseguró que el proyecto de ley de sometimiento será presentado el 15 de febrero para ser discutido en sesiones extras.

Fue un discurso en el que el 80% estuvo sustentado y basado en el cese al fuego. Hubo algunos puntos interesantes y destacados como el hecho de que se ha tenido varias propuestas por parte de generales de la República en cuanto a que si hay algún interés verdadero de grupos delincuenciales para que tengan la paz total, ellos deben ser concentrados en un lugar específico.

Además, el presidente manifestó que no se puede pensar en este cese al fuego sino está incluida la población civil y eso se tiene que ver reflejado en no más muertes y no más masacres. También dijo que se tiene que seguir estudiando y planteando por qué no todos tienen que ser sometidos de la misma forma, que se debe pensar en el término de acogimiento para algunos de ellos y reiteró que el próximo 15 de febrero presentarán este proyecto de Ley.

"No puede aceptarse un cese al fuego con algún grupo de estos si no lleva explicito, diría yo, el cese de hostilidad contra la población, que es la muerte, que no haya masacre", expuso el mandatario en medio de su alocución.

Esta propuesta abre varios puntos 'grises' como la forma de proceder de las autoridades frente a grupos armados al margen de la ley. Durante el encuentro en Yarumal, un grupo de alcaldes y organizaciones civiles le pidieron claridad al presidente Petro claridad en este aspecto, a lo que respondió que “grupo que cometa una hostilidad contra la población cualquiera, grupo que debe ser perseguido".

Gustavo Petro añadió que sobre las posibles conversaciones no puede ser igual con todos los grupos. Que para unos debe ser acogimiento y para otros sometimiento.

Esta visita del presidente de la República al norte de Antioquia se dio después de un llamado de los alcaldes por diferentes acciones delictivas que se están presentando en esa región. En este momento, Yarumal es el segundo municipio del departamento con el mayor número de homicidios.

