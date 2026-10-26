Expresidente Gustavo Petro respondió a las acusaciones en su contra sobre contratos por favores sexuales

El expresidente Gustavo Petro se ha convertido en el protagonista de una ola de acusaciones que lo involucran con presuntas relaciones con mujeres a cambio de contratos estatales y su supuesta participación en estrategias para desprestigiar a rivales políticos como el expresidente Álvaro Uribe y el actual mandatario, Abelardo de la Espriella.

Fuertes acusaciones contra el expresidente Gustavo Petro

Las denuncias han sido presentadas ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Fiscalía, que ya se encuentran definiendo las líneas de investigación que se adelantarán para esclarecer los hechos.

Uno de los testimonios que lo señalan de serios delitos fue compartido por la revista Semana y corresponde a la versión de Deyci Jiménez, identificada como una de las presuntas acompañantes del expresidente, a quien supuestamente se le habría pagado con contratos de la Presidencia.

Por otro lado, Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, también reveló información clave que señala al expresidente. Según su testimonio, con sus propios ojos habría visto en el celular presidencial fotos y videos del expresidente Petro con mujeres muy jóvenes y lo acusó de presunto consumo de sustancias psicoactivas.

La respuesta de Gustavo Petro

Ante estas acusaciones, Gustavo Petro respondió negando los señalamientos. El expresidente aseguró que "no ha cometido delito en ninguna relación", que "jamás ha entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales". Además, indicó que "nunca ha abusado del poder público para obtener sexo" y en respuesta, anunció una denuncia penal por injuria y calumnia contra quienes lo están acusando.

Mediante un comunicado, publicado en su cuenta oficial de X, el exjefe de Estado cuestionó lo que considera una estrategia para afectar su imagen pública ante la ausencia de pruebas que, según él, demuestren presuntos actos de corrupción o vínculos con el narcotráfico.

“Después de que han intentado mostrarme como corrupto y narcotraficante (…) ahora pasan a indagar constantemente sobre mi vida íntima y sexual. La operación para descubrir mi vida íntima viene del Gobierno de Abelardo de la Espriella y hay dinero de por medio”.

Petro defendió las iniciativas que, según explicó, buscaban ofrecer alternativas laborales, educativas y económicas a mujeres en situación de pobreza, madres cabeza de hogar y trabajadoras sexuales.

En ese sentido, afirmó que durante su administración los ingresos reales de las mujeres del estrato uno aumentó un 41 %, resultado que presentó como uno de los principales logros de su política social y económica.

También aclaró su orientación sexual y se refirió a sus posiciones sobre la libertad sexual y a las relaciones afectivas. Aseguró que respeta a las personas homosexuales y bisexuales, así como a quienes practican el poliamor, y manifestó que no considera que estas orientaciones o formas de relacionarse deban ser motivo de discriminación.