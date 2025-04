Consejo de ministros: Petro regañó a MinEducación, al Banco de la República y recordó a un exministro

En una nueva sesión del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro volvió a llamar la atención a uno de sus funcionarios. En esta ocasión, el regaño fue para el ministro de Educación, Daniel Rojas, por la presentación de un cuadro presupuestal que, según el mandatario, no estaba bien elaborado.

"Eso no lo había dicho usted"

Durante la reunión, transmitida públicamente, Petro criticó la información presentada por Rojas y advirtió sobre la importancia de evitar errores en los datos que se exponen. "Realizamos cuadros que no los hacemos nosotros mismos, entonces ya salieron los pérfidos a tratar de desmontar todo el contenido de la discusión del pasado consejo de ministros sobre la salud, porque había un cuadro medio mal hecho... ¡hasta en eso tiene que tener cuidado!", afirmó el presidente.

El mandatario insistió en que este tipo de fallas pueden ser utilizadas como distracción para evitar discutir los temas realmente importantes. "Porque es una técnica de comunicación poner a discutir sobre lo no importante para tapar lo importante, y aquí se trata de que lo importante aparezca a la luz de la sociedad colombiana", agregó Petro.

Críticas al Banco de la República

Más allá del llamado de atención al ministro de Educación, el presidente también se refirió a la decisión del Banco de la República de mantener la tasa de interés en 9,5%. Petro cuestionó la determinación y aseguró que la junta directiva de la entidad es "uribista".

"Debimos ser la mayoría esta vez, pero la delegada que yo puse, me la sugirió José Antonio Ocampo", dijo el presidente, haciendo referencia a la hija de Alicia Arango, quien actualmente ocupa un puesto en el Banco de la República. Además, señaló que la deuda interna del país no puede disminuir porque "el Banco de la República no baja la tasa de interés, pues nos están estrangulando".

El presidente concluyó con una advertencia sobre los riesgos para su gobierno: "Entonces hay que prepararse, primero para que no nos metan los dedos en la boca en nuestro propio gobierno, confieso mi error. Segundo, para tener las medidas que garanticen que no nos echan la economía abajo".

Finalmente, Petro desmintió que la situación fiscal del país se deba a una caída en el recaudo de impuestos: "Que nuestra desfinanciación es porque se cayó el recaudo, eso es una mentira. El comportamiento de los ingresos es normal, está por encima de los años de Duque. Estamos recaudando más que en cualquier momento de la historia".